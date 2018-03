De to skal ha brukt fysisk makt til å true til seg 18-åringens headset ved 20-tiden tirsdag kveld.

Ranet ble observert av en person som meldte fra til politiet og som satte kursen etter ranerne på Majorstua.

Vitnet mistet mannen og kvinnen av syne, men så fikk politiet flere telefoner fra et serveringssted på Majorstua.

– Meldingen gikk ut på at to personer hadde startet en krangel på et serveringssted før de stakk av uten å ha betalt regningen, forteller operasjonsleder Marita Aune til TV 2.

Like etter klokken ni fant en patrulje, som egentlig var på et annet oppdrag i området, duoen.

– De passer til beskrivelsen, og i tillegg var de i besittelse av headsetet som ble stjålet, forteller Aune.

De er ved 21.30-tiden på vei inn til sentralarresten der de skal avhøres. 18-åringen som ble ranet kom fysisk uskadd fra episoden. Det skal ikke ha blitt brukt våpen.