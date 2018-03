Av Eirik Langeland Fjeld, redaktør, Strilen og Bygdanytt

Sylvi Listhaug gikk av, og hennes mange motstandere puster lettet ut. Men pusten bør ikke gå altfor lett, for om bare noen timer er hun på plass i Stortinget for å ta push ups, og trene seg opp til å starte, takle og høste av nye stormer.

Hun er i storform, hun beklager ingenting og hun er fast i troen på sitt politisk-religiøse opprørsprosjekt.

Maktbasen hennes er minst like stor og kraftfull i dag, som den var i går.

Legger seg ikke på sofaen

Listhaug kommer ikke til å legge seg på den politiske sofaen nå når hun har levert nøkkelkortet sitt til midlertidig justisminister Per Sandberg.

Hun vil videre - høyere, og bølger i samfunnet kan fort komme til å gi henne ny fart, ny kraft og ta henne til nye høyder. Bølgene henter sin kraft i en – for meg – litt merkelig, uhåndgripelig – anti-establishment-bevegelse.

Listhaug er en mester i å se bølger, og så - gjennom sin kommunikasjon - forsterke dem. Det har gjort henne sterk.

Parkert

Hun har allerede parkert sin egen partileder, tvunget sin egen statsminister i kne og holdt det parlamentariske Norge som gissel i sin egen sirkusforestilling.

Hun har demonstrert makt i det politiske spillet som er langt ut over det som er vanlig for en minister.

I den delen av folket der Listhaug har sin målgruppe er det ikke en ripe i lakken at hun måtte trekke seg som minister.

Hun får heller medalje, fordi hun kjemper krigen mot uønsket innvandring, den kulturelle middelklassen, de tradisjonelle mediene og etablerte politikere. Å måtte gå som minister er ikke å ta et skritt tilbake - det er en ny offensiv i det pågående slaget.

Full kontroll

Det er ingen grunn til å undervurdere oversikten og slagkraften hennes. Hun har hatt full kontroll hele veien - ikke på alle aktørene i dette spillet - men på sine egne tilhengere (og det er alt hun trenger).

Hun er ikke interessert i å forene. Hun er interessert i hard front, og at flest mulig skal være på hennes side av barrikadene.

Sylvi Listhaug er en svært dyktig kommunikator, og derfor en politiker med skremmende stort potensiale. Hun kan ta The Trump Era til Norge, og gå helt til topps.

– Ingen god minister

Når jeg har diskutert dette med venner og kjente i løpet av dagen blir jeg møtte med argumenter om at Listahug ikke kan bli statsminister, for hun var jo ingen god minister.

Eller at hun er kynisk. Eller spiller på hat. At hun tilhører det ytterste høyre. At hun er gammeldags. Populist. Eller at de andre politikerne vil stoppe henne.

Men sakens kjerne er jo at jeg er langt utenfor Sylvi Listhaugs målgruppe. Det er også alle dem som sier dette. Listhaug er sånn sett klok - hun kommer ikke til å bruke en halv kalori på å prøve å få oss med på laget sitt.

Vii som ikke er i Listhaugs målgruppe, gjør den samme feilen om og om igjen når vi skal prøve å forstå henne og den uorganiserte bevegelsen hun er blitt en eksponent for. Vi tror den vanlige logikken og de vanlige argumentene er gyldige.

Men for Listhaug, i hennes møte med sin målgruppe, gjelder dette: NORMAL RULES DO NOT APPLY. Kommentatorer: glem alt dere kan. Her kommer Sylvi!

Det er langt fra USA til Norge, og de politiske og sosioøkonomiske rammebetingelsene er veldig forskjellige i de to landene - men i bakgrunnen går likevel visen om Donald Trump.

X-faktor

Politiske hendelser som vi knapt hadde sett i fiksjonen, ble virkelighet i løpet av få år. I Europa skjer det samme.

Politisk utvikling anno 2018 har en X-faktor som ingen redaktør, ingen kommentator eller ingen politiker har klart å definere.

Så lenge Listhaugs motstandere fortsetter å legge sine strategier med bakgrunn i erfaring i det som var, kommer Listhaug til å fortsette å styrke sin politiske posisjon. Etter at hun har tatt over som partileder etter Siv Jensen, kan Listhaug og dynamikken rundt henne bli det som skal til for å gi Frp en kraftig vekst, og gi partiet statsministeren i Norge.

Så langt har Listhaug kjørt på 95 oktan. Nå er jeg sikker på at hun går over til å fylle 98.