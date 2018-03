Den uidentifiserte mannen hadde mistet telefonen sin mellom setene, og forsøkte mot slutten av filmen å få tak i den.

Da han bøyde seg ned for å få tak i den skal fotstøtten ha gått opp, men gikk ned igjen og fanget hodet hans. Setene det er snakk om er elektriske.

Mannen skal da ha fått panikk som førte til hjertestans. Hans partner og ansatte ved kinoen forsøkte febrilsk å få mannen løs, og kom seg først løs da hjelperne klarte å ødelegge fotstøtten, skriver Metro.

Hendelsen fant sted 9. mars i en kinosal i Birmingham, og mannen døde på sykehus 16. mars. Kinooperatøren Vue International etterforsker hendelsen.

Da ambulansepersonell kom fram hadde personer på stedet allerede startet å gi mannen førstehjelp. Ambulansepersonellet tok over og fikk til slutt startet mannens hjerte igjen. Han ble deretter tatt med til Heartlands Hospital for videre behandling.

– Vi kan bekrefte at en mann ble tatt med til sykehus etter en hendelse på vår kino i Birmingham 9. mars. Vi er triste over nyheten om at han døde fredag 16. mars, sa en talsmann for Vue International etter dødsfallet.

– En full etterforskning av hendelsen er pågående. Våre tanker og kondolanser går til familien, som har vår fulle støtte og assistanse.