Det har stormet rundt Sylvi Listhaug og regjeringen siden hun la ut det omstridte bildet på Facebook for halvannen uke siden.

Tirsdag endte det med at Justisministeren valgte å gå av etter at en samlet opposisjonen hadde uttrykt mistillit mot henne.

Men hvordan påvirker Listhaug-saken partiet hennes?

Fosser frem

Fremskrittspartiet nesten dobler oppslutningen fra tidlig i mars på en rykende fersk måling Kantar TNS har laget for TV 2 i kveld. Målingen er et øyeblikksbilde i timene etter at Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister.

Fremskrittspartiet får hele 20,6 prosents oppslutning, frem hele 9,8 prosentpoeng sammenlignet med den ordinære målingen.

Bakgrunnstallene viser at nesten ni av ti velgere som stemte Frp i 2013 sier at de ville gjort det samme i dag.

Partiet mister kun tidligere velgere til Høyre. Samtidig henter de flere nye velgere som stemte Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ved stortingsvalget i fjor høst.

– Dette er en veldig god måling for, og det gir en øyeblikkelig tilbakemelding fra velgerne som signaliserer at de begynner å bli lei av debatten om debatten. De ønsker de politiske sakene tilbake, sier Siv Jensen til TV 2 tirsdag kveld.

– Hvor mye av denne fremgangen tror du skyldes avgangen til Sylvi Listhaug?

– Jeg tror dette er en klar tilbakemelding fra velgere som er lei av en opposisjon som bare snakker om ord og ikke om politikk, sier Jensen.

Blåeste på syv år

Mandatberegningen viser at et valg i dag ville gitt det blåeste Stortinget på over 7 år. Høyre og Fremskrittspartiet ville fått hele 81 mandater og hatt klart flertall sammen med Venstre som ville fått 9 mandater.

Høyre går mest tilbake på målingen med 3,3 prosentpoeng til 26,0, mens Arbeiderpartiet står på stedet hvil med 23,6 prosent (+ 0,2). Rødt, partiet som først fremmet mistillitsforslaget mot Listhaug, gjør en svært dårlig måling. Partiet faller 2,1 prosentpoeng til en oppslutning på 1,7.

Statsminister Erna Solberg er ikke bekymret over partiets tilbakegang.

– Vi går litt ned, men vi ligger fortsatt over valgresultatet og vi er fremdeles landets største parti, konstaterer hun.

Høyre mister 90.000 velgere fra stortingsvalget i 2013 til Frp og får 35.000 tilbake. Det er en av hovedforklaringene på Frps fremgang.

Arbeiderpartiet mister 45.000 tidligere velgere til Høyre og får knapt noen tilbake. Det fører til samlet fremgang for borgerlig side.

Ja til Listhaug-avgang

I samme måling har Kantar TNS stilt følgende spørsmål:

«Sylvi Listhaug har i dag trukket seg som Justisminister. Var det rett eller galt av henne å trekke seg nå?».

Svarene her reflekterer ikke Fremskrittspartiets solide fremgang. Folk flest, hele 84,2 prosent, sier at det var rett av Listhaug å trekke seg.

Kun 15,8 prosent mener det var galt.

– Jeg tolker det som at de sterke støttespillerne og de som er imot Sylvi har funnet sammen i at hun gjorde et riktig valg. Dette var Sylvis eget valg, og jeg kan forstå valget hun gjorde. I en situasjon der regjeringen var truet, synes jeg det var voksent gjort av henne, sier Erna Solberg.

Etter at Listhaug trakk seg på en pressekonferanse tidlig tirsdag morgen, ble Per Sandberg konstituert som ny justisminister. Men det er flere navn som nevnes når rollen skal bekles permanent.

Tap for venstresiden

Alle partiene på venstresiden, med unntak av Arbeiderpartiet som står på stedet hvil med 23,6 prosent (+0,2) går tilbake.

Senterpartiet går ned 1,8 prosentpoeng til 10,3, SV går ned med 1,0 til 5,6, De Grønne 2,1 (- 1,5) og forslagsstilleren bak mistillitsforslaget Rødt får 1,7 (- 2,1).

Samlet går dermed opposisjonen på Stortinget kraftig tilbake sammenlignet med den ordinære marsmålingen.

Tre av ti velgere som satt hjemme ved forrige valg sier de vil gjøre det igjen, men av de som har en mening nå får Arbeiderpartiet størst oppslutning. Frp får også en høyere oppslutning enn normalt. Disse velgerne er ofte troløse, slik at høy oppslutning her er ofte et problem når valget kommer.

Over streken

KrF-leder Knut Arild Hareide kan trekke et lettelsens sukk over at velgerne så langt ikke ser ut til på straffet partiet for å true med mistillit. Partiet får 4,4 prosent (- 0,1).



Men denne gangen er det 16.000 tidligere KrF-velgere som sier at de ville stemt på Frp, mens det på den ordinære marsmålingen ikke var noen tidligere KrF-velgere som sa de ville stemt Fremskrittspartiet.