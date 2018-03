Sparta-Lillehammer 3-5

Lillehammer slo Sparta 5-3 på bortebane og leder nå 3-0 i kamper etter tirsdagens semifinale.

Se Lillehammers utrolige «Drillo-scoring» i videovinduet øverst!

Gjestene hadde vunnet begge de to foregående semifinalene etter spilleforlengelse. Denne gangen kontrollerte de fra første periode.

Sparta virket imidlertid å nærme seg et skikkelig comeback da de reduserte til 3-4 to minutter før slutt, men Stephan Vigier roet frynsete Lillehammer-nerver med en scoring i tomt bur like før slutt.

Vigier var også mannen bak 2-0-målet midtveis i andre periode som fikk TV 2s kommentator Marius Skjelbæk til å drømme seg tilbake til Drillos legendariske fotballandslag.

Patrick Ulriksen dunket opp en skikkelig «Flo-pasning» på ekte Stig Inge Bjørnebye-manér, og Vigier var iskald alene mot keeper.

– Det er hockey som Drillo får tårer i øynene av! utbrøt en ekstatisk Skjelbæk.

Men mannen bak pasningen var ydmyk i intervju med TV 2.

– Jeg hadde ikke noe annet å spille uansett. I sluttspill så blir det ofte sånne enkle pucker opp i luften. Jeg hadde egentlig bare flaks, sier Ulriksen om pasningen forut for målet.

Tommy K, Sundher og Malmström har gjort til sammen 4 poeng i sluttspillet. Malmström har gjort NULL av disse. Da blir det tøft for Sparta! #2hockey — Erik Follestad (@ErikFollestad) 20. mars 2018

Flaks eller ei, Lillehammer vant til slutt 5-3 i Sparta Amfi og tok dermed et stort steg mot finaleplass. Sparta har nå kniven på strupen før torsdagens fjerde semifinale i Lillehammer.

– Det stinker NM-finale av Lillehammer, sa Skjelbæk etter kampen.

Dommer gikk i isen

Effektive gjester tok ledelsen i Sarpsborg med sin andre avslutning på mål midtveis i den første perioden. Jacob Lundell Noer klinket til med en skikkelig suser fra langt hold.

– Han bare feier den forbi keeper. Snakk om effektivitet! sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

Det ble dramatikk noen få minutter senere da dommer gikk i isen etter å fått hjemmelagets Kevin Sundhers kølle i ansiktet.

– Oioioi. Han får kølla rett i ansiktet. Får håpe det ikke gikk noen tenner. Det der er ikke godt, sa TV 2s ekspert Bjørn Erevik.

Dommeren var heldigvis oppe på skøytene igjen etter å ha pustet ut i noen minutter.

Lillehammer dro ifra

Til tross for store sjanser til begge lag holdt stillingen seg helt til slutten av andre periode. Da smalt det.

Først doblet Stephan Vigier Lillehammers ledelse med en vakker avslutning.

– Sånn gjør du det alene med keeper. Titt opp og sett pucken i krysset, sa Skjelbæk.

Scoringen kom etter en skikkelig Flo-pasning fra Patrick Ulriksen.

– Det er hockey som Drillo får tårer i øynene av! utbrøt Skjelbæk som også leder FotballXtra hver søndag, hvor ingen ringere enn Drillo er fast gjest.

En annen av Drillos læresetninger er imidlertid at lag er sårbare etter nettopp å ha scoret selv, og det hadde Sparta fått med seg. Patrick André Bovim dro seg løs bare ett minutt etter Lillehammers 2-0-scoring, og satte inn en svært viktig redusering.

– Nå er det match, nå koker det!

Men kun ti sekunder før pause, straffet Lillehammer hjemmelaget enda en gang. Nick Dineen fikk tid og rom og satte kompromissløst inn 3-1. En skikkelig kalddusj for Sparta som hadde jobbet seg tilbake i kampen.

Fem minutter ut i den tredje perioden ble vondt til verre for Sparta. En resultatløs powerplay-periode kulminerte med at gjestenes Emil Nyhus satte inn 4-1 etter å ha kommet rett fra utvisningsboksen.

– Pucken detter rett ned på køllebladet til Nyhus. Dette har ikke vært Spartas kveld, sa Erevik.

Tommy Kristiansen tente håpet for hjemmelaget da han reduserte ti minutter før slutt. Dermed startet et stormløp mot gjestene i et forsøk på å få spilleforlengelse enda en gang.

To minutter før slutt smalt det igjen fra vertene. Niklas Roest kriget inn 3-4 og dermed var det duket for en ordentlig hockeythriller de siste minuttene.

Sparta tok ut keeper i jakten på utligning og fra egen sone, og på tomt bur, satte Vigier spikeren i Sparta-kisten.

– Han tryller jo den ballen i mål! utbrøt en ekstatisk Skjelbæk.

5-3 ble også sluttresultatet.

