Karen McDougal hevder hun har hatt et forhold til Donald Trump, og at hun inngikk en avtale om taushetsplikt om forholdet under valgkampen i 2016.

Nå går hun til rettslige skritt for å bli løst fra denne avtalen, skriver The New Yorker.

– Møttes på Playboy Mansion

Hun har fortalt til Ronan Farrow i The New Yorker, at de to møttes på en fest på Playboy Mansion i 2006. Bare noen få måneder etter hans sønn Barron ble født.

Farrow viser til et brev han har fått av en venn av McDougal, hvor hun beskriver møtet med Trump i detalj.

Hun var imponert over intelligensen og sjarmen hans, og at hun lot seg forføre. Forholdet skal ha vart i ni måneder.

Under valgkampen i 2016 hevder hun at hun ble betalt 150.000 dollar for å holde munn om forholdet.

Pornostjerne med lignende historie

McDougal er dermed den andre kvinnen som hevder kampanje-ledelsen rundt Trump har forsøkt å undergrave historier om Trumps utroskap. Den andre kvinnen, Stephani Clifford, har allerede tilbudt seg å betale tilbake 130.000 dollar som hun fikk av advokaten til Trump i 2016.

Clifford er bedre kjent som pornostjernen Stormy Daniels. Hun hevder også at hun hadde et forhold til Trump i 2006 som varte i flere måneder.

Trumps personlige advokat, Michael Cohen, har innrømmet å ha betalt henne penger, men ikke sagt hvorfor. Trump selv har nektet for å ha hatt et forhold til pornostjernen.

Donald Trump giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump, i 2005. Verken Michael Cohen eller Det hvite hus har ønsket å kommentere opplysningene.