Sylvi Listhaugs omstridte Facebook-post som tirsdag ledet til hennes avgang som Justisminister har skapt enormt engasjement.

TV 2 har spurt flere partier på Stortinget om deres medlemmer eller tillitsvalgte har mottatt trusler de siste dagene.

Arbeiderpartiet bekrefter at de har mottatt trusler, men de ønsker ikke å gå nærmere inn på disse.

– Vi overleverer alle trusler til politiet, og vi vurderer eventuell anmeldelse i etterkant av dette, opplyser kommunikasjonssjef i partiet, Ingrid Langerud.

Utøya-overlevende trues

Hun forteller at partiet opplever truslene som alvorlige.

– Arbeiderpartiet som parti skal tåle kritikk, og kan stå i både tøffe debatter og harde ordskifter.

– Det som er ekstra vondt i det vi har opplevd de siste dagene, er at enkeltpersoner i partiet, og spesielt flere av de unge som var på Utøya, har blitt truet på livet. Det kan det politiske Norge aldri akseptere, sier Langerud.

TV 2 kunne tirsdag fortelle at Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse fordi trusselnivået har økt de siste dagene. Ifølge Nettavisen har Sylvi Listhaug levd med politibeskyttelse de senere årene.

Årsaken er at hun har mottatt flere drapstrusler.

PST følger med

I Norge er det PST som har ansvaret for å ivareta sikkerheten til myndighetpersoner. Det betyr blant annet regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter.

Nå følger de situasjonen nøye for å se om flere ledende politikere må ha livvakter.

For to måneder siden publiserte Politihøgskolen en rapport om trusler mot rikspolitikere. Der kom det frem at fire av ti har opplevd fysiske angrep, skadeverk på bolig eller trusler om å skade dem eller familien.

Mest utsatt er politikere fra Frp, Ap og Krf.

Tøffere klima

Høyres markeds- og kampanjesjef, Dag Terje Klarp Solvang, sier at partiet ikke svarer på spørsmål om de har mottatt trusler mot medlemmer eller tillitsvalgte.

SV opplyser at Audun Lysbakken ikke har fått noen direkte trusler. Kommunikasjonssjef Siri Gjørtz sier at hun heller ikke er kjent med at andre i deres stortingsgruppe har mottatt trusler.

– Vi opplever at debattklimaet er hardere, og det er en god del mer sjikane enn normalt. Kommentaefeltene i sosiale medier krever derfor en god del mer moderering, sier Gjørtz.