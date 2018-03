Den norske troppen er samlet før privatlandskampene mot Australia og Albania senere denne uken.

I den anledning ble også et knippe spillere avbildet i de nye landslagsdraktene.

Resultatet ser du i slideshowet øverst.

– Det er helt fantastisk å ha på seg ny drakt, sier landslagsdebutant Kristoffer Ajer til TV 2.

– Jeg må ærlig si at den er meget fin, både den røde og den hvite er helt perfekte. Jeg liker dem, sier 19-åringen.

RETRO: Mønsteret på bortedrakten er inspirert av gamle drakter, også fra vintersportens verden. Foto: Getty Images.

Han får støtte av landslagskaptein Stefan Johansen og Mohamed Elyounoussi.

– Jeg synes de ser bra ut. Det er ny sesong for oss med et nytt konsept. Da passer det bra med nye drakter, sier Johansen.

– De er freshe! Og de sitter bra også, sier Moi etter å ha prøvd den nye landslagsdrakten på for første gang.

NFF forteller at de har gått systematisk til verks når de nå lanserer et nytt draktsett.

– Dette har vært en prosess på to år. Det er litt retro. Bortedrakten er unik for Norge. Vi har gravd litt i historien, og også latt oss inspirere av andre idretter som langrenn og ishockey, sier tidligere alpintsjef Jan Ove Nystuen som nå er leder for merkevare i NFF.

– Vi har gått helt tilbake til Bjørn «Botta» Skaare på isen og Sten Eriksen i alpinbakken når vi har latt oss inspirere. Men det handler jo om fotball, først og fremst, sier Nystuen til TV 2.

​Se flere bilder av draktene øverst i saken. ​​