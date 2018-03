– Hvis du får en pakke som du ikke har forventet, eller blir mistenkelig på avsender, ikke rør pakken, ikke flytt den. Ring politiet, sier politisjef Michael Hansen på en pressekonferanse i Austin, Texas, tirsdag.

Tilsynelatende tilfeldige ofre

To personer er drept og fire skadet i de fem eksplosjonene. Ofrene virker å være tilfeldige. Det første offeret var en svart mann. Den neste latinamerikansk, så hvit.

Brevbombene har vært adressert, og eksplodert i ulike bydeler i Austin.

Folk i området rundt Austin er redde. Politiet opplyser at de har mottatt 1200 meldinger om mistenkelige pakker i området de siste to ukene.

De tilsynelatende tifeldige mønsteret kan være et tegn på at den eller de som står bak bombene, planlegger flere angrep.

– Seriemordere er målrettede, tilpassingsdyktige og bevisste på omgivelsene sine. De lærer av sine feil, tilpasser seg og evner å ligge to skritt foran dem som jakter på dem, sier Enzo Yaksic, til Associated Press (AP). Han er sjef ved en avdeling ved Northeastern University som jobber med profilering av atypiske drapsmenn.

Etter de første bombene ble gjerningspersonen omtalt som «uerfaren» i amerikanske medier. De siste par bombene har vært mer avanserte. Den fjerde bomben hadde koblet til seg en slags snublesnor som utløste bomben, og Yaksic mener dette kan tyde på at gjerningsmannen utvikler seg.

Den femte bomben som gikk av tirsdag gikk av ved et anlegg tilhørende budfirmaet FedEx i byen Schertz like ved San Antonio. Pakken smalt mens den var på et automatisk transportbånd. Politiet bekrefter at dette ikke var det planlagte målet til gjerningspersonen.

Ted Kaczynski, bedre kjent som Unabomberen, blir eskortert til rettalen i 1996. Da hadde han sendt brevbomber til flyselskaper og universiteter i 17 år. (AP Photo/ Foto: Elaine Thompson

Likheter med Unabomberen

Episodene gir mange assosiasjoner til den såkalte «Unabomberen» som terroristerte USA med brevbomber fra slutten av 1970-tallet frem til begynnelsen av 1990-tallet. Tre personer ble drept og 29 ble skadet.

Det tok 17 år før politiet klarte å identifisere Unabomberen som Ted Kaczynski. Han var gjenstand for den mest omfattende menneskejakt i FBIs historie, og i høst lanserte Netflix en TV-serie basert på denne sanne historien. Serien har blitt svært populær de siste månedene.

Randall Rogan er professor i kriminologi ved Wake Forest University, og jobbet tidligere i FBI med Unabomber-etterforskningen. Han mener gjerningspersonen eller -personene trolig får et adrinalinkick av å lure politiet.

– De lærer. De føler seg mer og mer selvsikre. Det blir et spill der man ser hvem som er den smarteste, sier Rogan til AP.

Han frykter at disse første bombene er en slags øvelse på noe større som er planlagt for fremtiden.

Mary Ellen O'Toole jobbet også med Unabomber-saken for FBI. Hun sier at svaret på Austin-bombesaken kan ligge i hvordan selve bomben er konstruert.

– Vil søke mer og mer spenning

– Etterforskere leter etter en slags signatur i selve den komplekse bombekonstruksjonen, sier hun.

Rogan mener at personen eller personene bak bombene vil søke mer og mer spenning rundt bombene. Gjerne noe som kan drive vedkommende i kontakt med politiet uten å avsløre seg.

Rogan peker på at Unabomberen til slutt kontaktet en avis og forsøkte å presse dem til å publisere hans manifest.

Samme dag som Ted Kaczynsky sendte sin siste brevbombe, sendte han et politisk manifest til avisen The New York Times, med et brev der han lovet å avstå fra videre aksjoner dersom avisen trykte hans manifest. Anders Behring Breivik brukte mye av dette manuset i sitt eget manifest.

