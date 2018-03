Se Norge-Australia på TV 2 og TV 2 Sumo fredag fra kl. 17.30.

Etter en litt treg start på sesongen har Stefan Johansen og Fulham virkelig funnet formen i Championship.

Idet serien går inn i landslagspause, ligger London-laget på tredjeplass på tabellen, syv poeng bak Cardiff på direkte opprykk.

– Får vi se deg i Premier League neste sesong?

– Ja. Det står bedre til i år enn i fjor, så det har jeg full tro på, sier en selvsikker landslagskaptein til TV 2.

– Cardiff har en rekke tøffe kamper denne måneden, som vi nettopp er ferdig med. Taper de to kamper, mens vi vinner, så er vi plutselig oppe der. Det er ikke verre enn det. Etter to år vet jeg at alt kan skje i denne ligaen. Vi må bare fortsette å vinne kamper.

Fulham har ikke tapt på 16 kamper i serien, og med seks mål og seks målgivende pasninger denne sesongen, har Johansen vært en viktig brikke på laget.

27-åringen er sjeleglad for å være kvitt en lyskeskade som hemmet ham for både klubb og landslag i starten av sesongen.

– Jeg er glad jeg er kvitt det lyskeproblemet jeg slet med. Det ble dratt litt for langt, og var irriterende. Jeg var ikke på det nivået jeg skulle ønske i starten av sesongen. Nå føler jeg meg bra og leverer også målpoeng, noe som alltid er positivt. Det har vært to gode sesonger til nå i Fulham.

Tror det vil løsne for Ødegaard

Nettopp målpoeng, og mangelen på sådan, har vært et tema som har fulgt en annen norsk landslagsspiller denne sesongen, nemlig Martin Ødegaard. Johansen tror det snart vil løsne for lagkompisen.

– Nå skal jeg ikke si at jeg har sett mange Heerenveen-kamper, men for min egen del så kan jeg si at uansett hvor flink man er med ballen, så gjelder det å være effektiv. Man må komme seg inn i de situasjonene, skal man score mål eller være nest- eller tredjesist på ballen. Men det er ikke noen tvil om at han har potensial til å ha masse, masse målpoeng i løpet av en sesong. Og det vil komme, det er jeg ikke bekymret for i det hele tatt.

– Jeg føler meg steingammel!

Med sine 27 år er Stefan Johansen en av de eldste på laget. På fredag kan fort tenåringene Kristoffer Ajer (19) og Martin Ødegaard (19) starte mot Australia. Det får Johansen til å føle seg gammel.

– Jeg føler meg jo steingammel! sier han og ler.

– Men det er artig. Det er mange gode fotballspillere som kommer opp.

Landslagskapteinen trekker spesielt frem Ajer som i det siste har gjort sakene svært godt i gamleklubben Celtic.

– Han er her for første gang, og har gjort det kjempebra i Celtic. Det er veldig imponerende. Det er ikke bare enkelt å komme inn og levere på et lag som Celtic, det kan jeg skrive under på. Det er tøffe krav. Det er spesielt imponerende hvordan han har fremstått i Europa, hvor han har sett trygg ut mot god motstand. Nå må han bare gjøre det samme her.​​