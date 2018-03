Kristian Blummenfelt er ranket som nummer tre i verden i triathlon, og bygger stadig en sterkere merkevare.

Nå har bergenseren signert en avtale med energidrikkprodusenten Red Bull, og er i samme selskap som blant andre Petter Northug, Aksel Lund Svindal, Nora Mørk og Tiril Sjåstad Christiansen.

– Det er en drømmepartner jeg har hatt siden jeg var liten, så jeg er utrolig fornøyd med at jeg endelig har klart å komme inn i stallen deres, sier Blummenfelt til TV 2.

Avtalen strekker seg i første omgang over ett år, men målet er et langsiktig samarbeid.

– De har et veldig bra team rundt alle utøverne sine, så uansett hvor jeg er i verden kan jeg få hjelp. Så siden jeg reiser så mye gir det meg en ekstra trygghetsfølelse at jeg kan ha et sånt team bak meg, understreker 24-åringen.

Forbundet er ikke glade for avtalen

Samtidig har det flere ganger oppstått uenighet mellom utøvernes særforbund, og den private sponsoren.

Mest kjent er nok konflikten mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund, men heller ikke Norges Triathlonforbund er spesielt fornøyd med den nye avtalen.

– For oss har dette vært en ryddig prosess, men personlig syns jeg ikke det er det beste produktet å reklamere for, sier sportssjef, Arild Tveiten til TV 2.

Litt overraskende er det da at Blummenfelt selv ikke oppfatter noen uenighet med forbundet rundt avtalen.

– Ikke som jeg vet. Et så stort merke som Red Bull kan jo fremme sporten ganske mye i Norge. Så jeg tror avtalen er vinn vinn for alle parter, sier han.

Konfrontert med sportssjefens uttalelser blir han overrasket, og henvender seg til Tveiten for å høre hva han egentlig uttaler seg om.



– Vi har aldri satt noen begrensninger for deg, men det er jo ikke noe jeg er superglad for. Det vet du Kristian, sier asportssjefen.

Der ender egentlig samtalen.

Skal promotere Red Bull på hodeplagg

Blummenfelt kommer til å profilere Red Bull på hodeplagg, som sykkelhjelm, badehette og capser.

Sportssjefen understreker at det ikke medfører noen sponsorkonflikt.

– Våre utøvere har alltid vært fristilt i forhold til hodeplagg. Det er klart at hadde det vært draktreklame på konkurransedraktene våre hadde det vært en helt annen sak. De har vært ryddige med tanke på hva de kan tilby i forhold til de reglene vi har satt, så vi har aldri hatt den samme diskusjonen som i for eksempel alpint.

– Så diskusjonen har gått på produktet i seg selv?

– Ja, det har gått mer på produktet. Samtidig er det et produkt som er lovlig i Norge, og som mange store idrettsutøvere profilerer. Så lenge de er så profesjonelle som de er syns vi det er greit, avslutter Tveiten.