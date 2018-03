18-åringen sto tiltalt for en lang rekke voldsepisoder, tyveri, narkotikasalg og ransforsøk. Han er nå dømt for samtlige tiltalepunkter.

Dommen i Bergen tingrett er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Alexander Gonzalo Sele.

– Vi mener han skal domfelles for samtlige av tiltalepunktene. Det er ikke aktuelt med ungdomsstraff fordi vi mener det er viktigere å verne samfunnet, sa Sele i sin prosedyre.

Ett av tiltalepunktene gjelder overfall og grov vold mot en mann i 50-årene på Torgallmenningen for et drøyt år siden.

Forsvarer Laila Kjærevik opplyser til TV 2 at 18-åringen er uenig i dommen, og kommer til å anke deler av den. ​

Ifølge dommen TV 2 har sett på, dreier det seg om totalt 12 tilfeldige voldsofre over en periode på fire-fem måneder.

18-åringen må også betale erstatning til noen av ofrene, blant annet 150.000 kroner til voldsofferet på Torgallmenningen.

Politiet mener at han har slått mannen med et albueslag slik at han falt i bakken og mistet bevisstheten. Fornærmede ble blant annet påført flere hjerneblødninger, brudd i skallen, epilepsianfall og redusert førlighet i venstre hånd.

18-åringen erkjente seg skyldig på flere av punktene, men ikke på dette. ​



– Ble helt stiv i kroppen

Tiltalte forklarte i retten at han nesten ikke husker noe fra den natten, og heller ingenting fra voldshendelsen på Torgallmenningen.

Han hadde tidligere vært på fest og drukket mer enn en halvliter hjemmebrent, i tillegg til at han hadde tatt ecstasy.

Offeret forteller at han husker at to personer kom gående mot ham, og at en av dem virket oppgiret. Han gikk da til side for å gå forbi dem, og det er det siste han husker før han våknet på bakken etter at 18-åringen slo ham med albuen.

Albueslaget skal ha vært så hardt at han sannsynligvis ble slått bevisstløs allerede av det slaget, da vitner har forklart at han ble helt stiv i kroppen og falt med bakhodet hardt i asfalten uten å ta seg for.

Denne andre personen var en kamerat av tiltalte som først ble varetektsfengslet for voldsepisoden. Han fastholdt hele tiden at det var en kamerat som hadde gjort det, men ønsket ikke å oppgi navnet på tiltalte. Han oppga først navnet da han ble fortalt at tiltalte selv hadde erkjent volden.

Retten kjøpte ikke tiltaltes forklaring om at han ikke husker hendelsen, blant annet fordi han av dårlig samvittighet ringte politiadvokat Sele i begynnelsen av april. Der forklarte han at han «kunne ikke leve med at kameraten skulle få 10 år i fengsel for noe han ikke hadde gjort». Han forklarte i denne samtalen at han hadde slått mannen.

I en sms-korrespondanse med en annen kvinne kommer det også tydelig fram at tiltalte husket hva som hadde skjedd, mener retten.

12 voldsofre

Retten trekker det fram som skjerpende at dette dreier seg om totalt 12 voldshendelser mot helt tilfeldige ofre, og mener det bare er tilfeldigheter som gjør at ikke flere av ofrene har fått alvorlige og varige skader.

Tiltalte har forklart at han i forkant av samtlige voldshendelser har drukket mye hjemmebrent og gjerne kombinert dette med narkotiske stoffer. At han da likevel har fortsatt med dette mener retten er en «svært graverende» handlemåte.

I saker der tiltalte var under 18 år da hendelsene fant sted, slik tilfellet er i denne saken, skal det kun idømmes ubetinget fengselsstraff når det er «særlig påkrevd».

Til tross for dette fant retten at det ikke var noen vei utenom fengselsstraff for 18-åringen, blant annet på grunn av allmennpreventive hensyn, sakens alvorlighetsgrad og det faktum at tiltalte ikke har erkjent flere av voldshendelsene.

18-åringen har også blitt dømt for ransforsøk av en kvinne i 70-årene. Han skal ifølge dommen ha forsøkt å ta vesken fra henne ved å slå henne i ansiktet. Kvinnen falt da i bakken som følge av slaget og ble påført kutt, skrubbsår og hevelser, men klarte å holde fast på vesken ved å legge seg over den.

Tiltalte erkjente ikke straffskyld for dette punktet, og uttalte i retten at han aldri ville ha ranet en eldre dame. Blodspor på vesken ble dog bevist å være tiltaltes, og retten kunne ikke se noen annen forklaring for dette enn at tiltalte var ransmannen.

Anker dommen

18-åringen har altså sagt seg ikke skyldig i flere av tiltalepunktene, og kommer til å anke deler av dommen til lagmannsretten.

Hovedårsaken til dette er to andre vitner, som retten har valgt å se bort fra i forbindelse med voldshendelsen på Torgallmenningen, fordi retten mente forklaringen deres var noe mer sprikende.

– Min klient kan ikke bidra til å oppklare saken, men det er to andre vitner som har pekt ut en annen person som gjerningsmann. Han synes det er merkelig at man kan se vekk fra to objektive personer som befinner seg ti meter fra hendelsen, sier Kjærevik.

Kjærevik mener det er helt meningsløst å gi 18-åringen fengselsstraff, uavhengig av domfellelse på det groveste tiltalepunktet.

– Høyesterett har sagt at grov kriminalitet i utgangspunktet skal underlegges ungdomsstraff, utenom drap og grov seksualkriminalitet. Jeg mener at ungdomsstraff hadde vært riktig reaksjon her.

18-åringen er ifølge Kjærevik veldig skamfull over det han har gjort, og angrer veldig. Han innser at han må ta ansvar og straff for det han har gjort, og har beklaget seg til flere av ofrene.

Kjærevik legger også vekt på at 18-åringen ikke har vært involvert i en voldshendelse på over et år, og at personundersøkelsen i forbindelse med saken konkluderte med at han er egnet for ungdomsstraff.

– Derfor mener jeg det er helt meningsløst og samfunnsunyttig å sette ham i fengsel over et år etter at dette har skjedd. Her bør man satse på å få ungdommen på rett kjøl og utnytte den gode utviklingen han har hatt det siste året, sier hun.

– Han har vist tegn til forbedring, vært i jobb og hatt god utvikling. Det er ingen tvil om at han har tatt avstand fra vold.