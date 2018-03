Trond Einar Frednes (39), som sammen med eks-politimann og krimforfatter Jørn Lier Horst har skrevet biografien «Badboy», er dømt til fengsel i tre år for blant annet kidnapping, vold og plagsom eller hensynsløs atferd.

Frednes sto tiltalt i Larvik tingrett sammen med to brødre. Mens 39-åringen erkjente straffskyld på alle punkter, nektet de to brødrene straffskyld.

Frednes er domfelt ni ganger tidligere, blant annet drapet på gjengmedlemmet Zia Anwar på Stoa i Arendal i 2003. Anwar ble funnet grovt mishandlet i en utbrent bil.

Boken «Badboy» handler om både Stoa-drapet og Frednes kriminelle fortid.

Skulle aldri tilbake

I 2015 var Frednes og Jørn Lier Horst gjester i «God Morgen Norge» på TV 2. Da hadde 39-åringen nylig sluppet ut etter Arendal-drapet.

Han ønsket å bruke sin historie og sine erfaringer til noe godt: Å holde kurs og foredrag i håp om å forebygge alvorlig kriminalitet. Han har også bidratt til å hjelpe eks-kriminelle tilbake til arbeidslivet.

– Jeg har det kriminelle livet helt oppe i halsen. Jeg har problemer med å se meg i speilet på grunn av handlinger jeg har gjort. Jeg er et levende bevis på at dette er et forkastelig liv. Jeg må jo leve med dette, sa Frednes om sin fortid som yrkeskriminell.

I oktober i 2015 satt Trond Einar Frednes i sofaen til «God Morgen Norge».

Frednes uttrykte tydelig at han hadde lagt sitt gamle liv bak seg. Programleder Cathrine Fossum ville likevel vite om han var redd for å falle tilbake til kriminalitet.

– Det finnes ingen mulighet for det når man har skrevet en bok som denne, svarte 39-åringen.

Men Frednes falt tilbake til kriminalitet.

Stoppet bil – forslått mann i bar overkropp kom ut

Saken som 39-åringen nå er dømt for, startet da politiet sent en kveld i juli i fjor fikk melding fra en kvinne om at Frednes hadde oppført seg truende mot henne, og at han kunne være på vei til henne.

Hun skal tidligere ha forsøkt å avslutte forholdet til Frednes, og han ble i samme sak dømt for å ha sendt en rekke truende SMSer til henne.

Politiet rykket da ut med flere patruljer, og en av patruljene observerte en bil på gamle E18 mellom Sandefjord og Larvik.

Bilen ble stoppet, og politiet så at Frednes var en av passasjerene. Det kom også en mann ut av bilen i bar overkropp og uten sko. Han hadde synlige skader på kroppen, og politiet mistenkte at han hadde blitt mishandlet.

Offeret takket for turen

Han skal ha sagt «takk for turen, gutter» da han gikk ut av bilen, og hevdet overfor politiet at han hadde falt. I bilen ble det funnet blodflekker i baksetet, i tillegg til den skadde mannens klær.

Frednes forklarte i retten at han og en av de to brødrene hadde ruset seg på narkotika og alkohol, og at han kranglet med kvinnen som tidligere hadde varslet politiet.

Hun skal ha sagt til Frednes at hun kjørte en mann til Farris bad i Larvik, der han skulle overnatte.

Frednes oppsøkte da Farris bad sammen med de to medtiltalte brødrene, og kidnappet mannen. Han ble utsatt for flere slag, og truet med at familien hans måtte betale en betydelig sum for at han skulle slippe fri igjen.

Tok opp lyden av mishandlingen

I bilen var det et dashcam som filmet i kjøreretningen, men lyden kameraet tar opp kommer fra innsiden av bilen.

På opptaket, som politiet tok beslag i, kan man ifølge dommen høre at den kidnappede mannen sier «au» flere ganger, og spør hva han har gjort galt.

Deretter blir bilen stoppet av politiet, men de to medtiltalte brødrene gir ikke uttrykk for at de er med på det som skjer i baksetet, der Frednes og offeret sitter.

De to brødrene nektet straffskyld, og hevdet at de ikke var klar over hva som skjedde da saken gikk for retten.

Fremstår som hovedmann

I straffeutmålingen legges det vekt på at Frednes fremstår som hovedmannen i saken, og at volden og kidnappingen «var uprovosert og nokså meningsløs».

Offeret visste også om Frednes’ fortid, noe som gjorde at hendelsen ble «svært skremmende» for ham. Han forklarte også i retten at han blir en annen person når han misbruker narkotika, og han sa at han «nå blir veldig lei seg når han hører hva han har påført andre mennesker mens han var i denne tilstanden».

Retten bestemte også at en tohundrekrone-seddel som ble funnet hjemme hos Frednes skal inndras, fordi det ble funnet spor av kokain på denne. Frednes erkjente at den hadde blitt brukt til å sniffe kokain.

En av de to brødrene er tidligere domfelt tre ganger, og ble også dømt for brudd på våpen- og narkotikaloven. Den andre er ikke tidligere straffedømt. ble dømt til henholdsvis ett år og fire måneder, og seks måneders fengsel, for medvirkning.

Horst: – Veldig skuffet

39-åringen har forklart at han etter at han kom ut fra soning sist, jobbet veldig mye, og det ble nok for mye, for han begynte å drikke mye alkohol og han ruset seg og tok piller. Det var blant annet amfetamin, kokain og anabole sterioder.

39-åringens forsvarer, Øystein Storrvik, sier at hans klient ser på denne hendelsen som et tilbakefall og at han er klar for å begynne på en ny rehabiliteringsprosess i fengselet. Det blir ikke aktuelt å anke dommen.

Krimforfatter og tidligere krimforfatter Jørn Lier Horst, som har skrevet boka «Badboy» sammen med Frednes, sier til TV 2 at han er skuffet over sin tidligere samarbeidspartner.

Krimforfatter og tidligere politimann, Jørn Lier Horst. Foto: NTB Scanpix

– Jeg hadde virkelig troen på at han skulle klare å holde seg unna kriminalitet denne gangen, sier Horst.

De snakket sammen for to uker siden.

– Han ringte meg fra fengselet etter siste rettsdag. Da ga han uttrykk for at han ventet å bli dømt etter aktors påstand. Han ga også uttrykk for at dette var et tilbakefall, forteller Horst.

I intervjuet i videovinduet øverst, kan du høre Jørn Lier Horst fortelle om hvor brutal og fryktløs Frednes var som kriminell. Han sier blant annet at «Trond har gjort ting som overgår ting man leser om i bøker».