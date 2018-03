De siste årene har de store dagligvarekjedene dumpet prisene på enkelte varer i forbindelse med høytider, og påsken har ikke vært noe unntak.

Du husker kanskje da du i 2016 kunne fylle påskeegget til 2 kroner og 90 øre per hekto? Og også i fjor vartet flere opp med priser godt under normalen.

I år har imidlertid de store lavpriskjedene gjort lite med prisene på smågodt.

– Vi fikk mye kritikk i forbindelse med Halloween. Vi lovet da at vi ikke skulle starte noen priskrig på smågodt, og det står vi ved, sier kjededirektør Christian Hoel i Coop-kjeden Extra til TV 2.

– Ikke ville tilstander

Noen klassiske påskevarer er imidlertid på tilbud.

Flere av de store kjedene selger for eksempel 4-pakning med halvannen liter Solo eller Solo Super til 59,90 eller sjokoladen Kvikk Lunsj til 5 kroner, dersom man kjøper den i flerpakning. I tillegg har det vært tilbud på appelsiner en god stund.

– Vi ser ikke de ville tilstandene som vi så for ett års tid siden, forteller Hoel.

I fjor fikk Extra-butikken i Kroken i Tromsø oppmerksomhet da den begynte å selge frukt og grønt i løsvekt, som en reaksjon på priskrigen på smågodt i Halloween-helgen. Mandag ble det samme konseptet rullet ut i nesten 400 Extra-butikker, og kjeden forteller at de solgte over 4 tonn første salgsdag.

Extra utelukker imidlertid ikke at de kan komme til å sette ned prisen på vanlig smågodt, dersom en av de andre lavpriskjedene dumper prisen.

– Hvis det er noen andre som starter priskrig på smågodt, så må vi vurdere om vi vil følge. Konkurransen i markedet er så tøff at man ikke har råd til å ikke være med, sier Hoel.

SMÅGODT: Utenfor Extras butikk i Pilestredet Park i Oslo ble det onsdag reklamert stort for smågodt, men prisen er derimot ganske vanlig. Foto: Alexander Klanderud/TV 2

Følger konkurrentene

Konkurrenten Kiwi har heller ikke gjort noe tegn til å sette ned prisen på smågodt, og også her har man i stedet et fokus på frukt og grønt.

– Prisen på vanlig smågodt er 16,80 i Kiwi. Vi skal alltid ha de laveste prisene blant lavpriskjedene. Selv har vi tatt initiativ til å sette ned prisen på appelsiner og sunt smågodt, sier Kristin Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi, til TV 2.

I motsetning til Extra selger Kiwi sitt sunne «smågodt» i ferdige begre.

Hun er imidlertid klar på at de sjekker konkurrentenes priser flere ganger hver dag, og at de har satt ned prisen på typiske påskevarer.

– Det er de typiske påskevarene som har falt mest i pris de siste ukene. Varer du kan ha med deg i sekken på skituren, i påskeegget, til påskemiddagen eller på grillen eller bålet, sier hun.

Rema 1000 gir også uttrykk for at de ønsker å konkurrere på pris.

– Rema 1000 skal ha de laveste prisene gjennom hele året, og når vi sier det, gjelder det selvsagt også i påsken. Hos oss skal kundene våre finne de varene de ønsker å kjøpe, til bare lave priser, skriver prisdirektør Stian Mårdalen i en SMS.

En kjede som derimot har valgt å sette ned prisen på smågodt er Spar, som i likhet med Kiwi også eies av Norgesgruppen. Spar selger smågodt til 9,90, noe som er betydelig lavere enn lavpriskjedene.

– Smågodt er et av mange gode tilbud vi har denne uken. Vi har også tilbud på friske bær og mange tilbud på frukt og grønt. For oss der det viktig at forbrukerne har valgfrihet, sier informasjonsansvarlig Hanne Evensen.

– Kan være rett rundt hjørnet

Dagligvareekspert Erik Fagerlid har også lagt merke til at prisene har falt på enkeltvarer, og tror at en større priskrig kan komme til å bryte ut.

– Hvis den kommer, så er den rett rundt hjørnet, sier han til TV 2.

Han tror at lavpriskjedene også kan komme til å sette ned prisen på smågodt.

– Noe annet ville vært veldig overraskende, fortsetter han.

Han peker imidlertid på sukkeravgiften ble hevet ved nyttår, og at det er blitt dyrere for kjedene å dumpe prisene på varer som rammes av denne.

– Kristelig Folkepartis tanke er at vi skal spise mindre godteri, men at vi kommer til å gjøre det i påsken, er jeg veldig usikker på, sier han.

Kiwi viser til at de har satt ned prisen på Kvikk Lunsj, til tross for høyere avgifter.

– Til tross for sukkeravgiften, har prisen på Kvikk Lunsj gått ned til påske. Kvikk Lunsj er en viktig påskevare for våre kunder, og da tar vi den regningen for å være billigst, sier Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

Vil sikre seg handlekurven

Ifølge Fagerlid setter kjedene ned prisen på enkeltvarer i håp om at forbrukerne skal kjøpe hele «påskehandlekurven», og på sikt endre vår handleatferd.

– Går vi innom en butikk hvor vi ikke pleier å være, og vi synes den er OK, så går vi kanskje innom der mer, sier dagligvareeksperten.

Han viser til at både Extra, Kiwi og Rema sier at de skal være billigst. Dersom én kjede setter ned prisen, vil de andre følge etter, tror eksperten.

– Er det ingen som setter prisen veldig lavt, så er det ingen andre som gjør det heller, sier Fagerlid.