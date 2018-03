Lexus har hatt god fart i det norske markedet de siste årene. I 2010 solgte de 179 biler her til lands. I fjor rundet de tusen eksemplarer – så vi snakker en solid økning på kun få år.

Bestselgeren, som de siste par årene har stått for omtrent halvparten av salget, er familie-SUVen NX300 h, hvor "h" betyr hybrid drivlinje. Altså både bensinmotor og to elmotorer, 4x4 er standard. Bilen er ikke ladbar.

NX har også vært en viktig modell i europeisk sammenheng. Den har alene stått for 30 prosent av merkets salg siden den kom i 2014.

Hva er nytt?

NX har fått en oppdatering. Utvendig er den seg selv lik, men den har fått sterkere visuelt uttrykk, samtidig som aerodynamikken er forbedret. Også innvendig har det skjedd ting, med blant annet nytt mulitimediasystem, med større skjermer og forbedret brukervennlighet.

Både for- og bakstilling er også finpusset, for økt komfort og kjøreglede.

Drivlinjen er også optimalisert for å gi lavere forbruk, samtidig som den har fått flere og bedre sikkerhetssystemer ombord.​ Mange små, men viktige forandringer der, altså.

Viktigst er kanskje at den trinnløse CVT-automatgirkassa nå er strammet opp, det gjør at bilen nå byr på betydelig mer kjøreglede enn tidligere.

Designet er sporty, mens kjøreegenskapene heller mot det komfortable.

Hva er styrker og svakheter?

Unik driftsikkerhet og stadige seiere i ulike kundetilfredshet-undersøkelser, samt et annerledes design, er NX-ens største styrker. Der er det ingen som matcher Lexus. Når det gjelder plass, framkommelighet, utstyr og kjøreegenskaper, finnes det flere konkurrenter som byr på mye av det samme.

Etter at drivverket er "strammet opp" er det vanskelig å finne noen klare svakheter her. Noen synes kanskje designet er litt voldsomt, men det gir helt klart bilen tiltrengt særegenhet, mener vi. Interiøret er kanskje ikke helt på tysk premium-nivå, men det er også litt smakssak.

Hva koster den?

Før nyttår kostet Lexus NX300 h fra 539.900 kroner. I oppgradert utgave, og faktisk med mer utstyr, koster den nå fra 499.900 kroner.

En reduksjon på hele 40.000 kroner, samtidig som bilen har blitt bedre å kjøre, fått mer sikkerhetsutstyr og økt komfort, altså.

Vår testbil i litt sporty og velutstyrt F-Sport utgave, koster fra 583.500 kroner, men da sitter du også igjen med følelsen av at du kjører en skikkelig premiumbil.

Hvem er konkurrentene?

Premium kompakt-SUV-segmentet har vokst kraftig de siste årene, og konkurransen er tøff for Lexus NX. Ikke minst mot de mer avgifts-gunstige ladbare hybridene. Nettopp for å skjerpe konkurransen mot disse var det at Lexus også senket prisen. Vi mener de nærmeste konkurrentene er Volvo XC60 samt Mercedes GLC og BMW X3.

Vil naboen bli imponert?

Det kommer naturligvis litt an på naboen, men det er liten grunn til å tro noe annet. Men enda viktigere er det at du selv kommer til å bli fornøyd, for dette er en fin bil!

Lexus NX her blant annet fått ny større skjerm og mer sikkerhetsutstyr om bord.

Broom mener:

Den siste oppdateringen har gjort Lexus NX veldig godt. Tidligere har vi følt at hele bilen har blitt satt litt tilbake av CVT-girkassen som ikke helt klarte å levere "varene". Det litt barske og tøffe designuttrykket sto således ikke helt i stil med kjøreegenskapene.

Dette har heldigvis Lexus langt på vei fått bukt med nå. Det skal dog legges til at NX er mer en komfortabel SUV, enn en bil som innbyr til veldig aktiv kjøring. Komforten ombord er det derimot lite å si på. Velutstyrt, litt annerledes design både utvendig og innvendig, sikrere og mer moderne – dette er fortsatt en bil konkurrentene bør være oppmerksomme på.

At prisen er satt ned med inntil 40.000 kroner gjør heller ikke saken dårligere.

Hva mener eierne?

Visste du at:

– I en del andre markeder kan du få NX med 2-liters turbomotor, uten hybridsystem og med 6-trinns vanlig automatgirkasse? Da heter den NX200 eller 300 t.

– NX har sterkt slektskap til konsernbroder Toyota RAV4?

– I Europa er godt over halvparten av NX-salget hybridmodellen, mens det i USA er på under 10 prosent?

Lexus NX300 h Motor: 2,5-liter bensin + elmotorer Effekt: 197 hk / 450 Nm. 0-100 km/t: 9,2 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk: 0,53 ved blandet kjøring. L- H- B: 463, 163, 184 cm. Bagasjerom: 446 liter. Pris fra: 499.900 kr. Pris testbil: 583.500 kr.

