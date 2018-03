Jenna Kutcher (29) er lykkelig gift med sin Drew Kutcher (31), og de bor sammen i Fort Atkinson i delstaten Wisconsin.

De to har vært sammen i ti år, etter at de forelsket seg da de gikk på det samme universitetet.

Jenna har over 238.000 følgere på Instagram.

Ifølge New York Post mottar hun støtt og stadig kommentarer og meldinger fra fremmede personer som skriver at de ikke forstår hvorfor en flott mann som Drew er sammen med hva de mener er en «overvektig» kvinne som henne.

Gift med «herr Sixpack»

Forrige uke delte Jenna et bilde av henne sammen med Drew på en strand på Hawaii. I bildeteksten langer hun ut mot kritikerne.

I skrivende stund har innlegget fått 56.000 'likes'.

«En gang dukket det opp en i meldingsboksen min som sa at de ikke kunne tro at jeg hadde klart å kapre en kar like fin som @kickingitwithkutch», starter innlegget.

«En del av min usikkerhet med kroppen bunner ut fra mitt ekteskap med herr Sixpack. Hvordan kunne jeg – ei med former – få ham?», skriver hun.

Og:

«Denne mannen har omfavnet hver kurve, hver skjønnhetsflekk, kilo og valke de ti siste årene, og har alltid minnet meg på at jeg er vakker, selv når det ikke stemmer overens med min indre dialog (og når jeg ikke har dusjet på flere dager)».

Til slutt skriver hun at hun valgte seg en mann som kan håndtere hele henne.

«Så, ja, lårene mine berører hverandre, armene mine er store, og baken min buler, men så er det bare mer av meg han kan elske, og jeg valgte en mann som kunne håndtere alt. Jeg er så mye mer enn kroppen min, og det er han også, og det er du også».

Drew Kutcher jobber som såkalt sunnhetscoach, og han sier at han ikke forstår hvorfor folk bryr seg om forholdet deres.

«Jeg forstår ikke hvorfor verden er så nysgjerrig på hvordan jeg kan elske deg. Jeg sverget at jeg skulle elske deg. Hvordan du ser ut har ikke noe med det å gjøre», kommenterer han.

