Det bekrefter Teigen til Dagbladet.

Teigen har vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, og blant annet hatt ansvaret for Facebook-kontoen til Sylvi Listhaug (Frp). Listhaug gikk tirsdag morgen av som justisminister. Dermed går hun tilbake til Stortinget, der hun er valgt inn.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) går inn som fungerende justisminister frem til Listhaugs erstatter er klar.

Gikk av før mistillitsforslag

Listhaug gikk av etter at det ble klart at det ville bli et flertall for Rødts mistillitsforslag mot henne, etter at KrF mandag erklærte at de ikke hadde tillit til justisministeren.

Statsminister Erna Solberg (H) hadde åpnet for å stille kabinettspørsmål dersom mistillitsforslaget fikk flertall, men så langt kom altså ikke prosessen.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid, sier Listhaug etter avgangen.

Samtidig viste hun til at det var en mulighet for at Støre kunne bli statsminister dersom hun ikke gikk av, noe hun mente ville være «katastrofalt».

Startet med et Facebook-innlegg

Kjernen av saken er et Facebook-innlegg Listhaug la ut etter en politisk uenighet om hvem som skal ha rett til å ta bort statsborgerskapet til kjente terrorister som innehar dobbelt statsborgerskap. Høyre og Fremskrittspartiet mener politiet skal ha rett til å ta statborgerskapet fra folk, mens de andre partiene på Stortinget - altså et flertall - mener en domstol må gjøre dette.

Sylvi Listhaug publiserte i begynnelsen av mars et Facebook-innlegg der hun skrev at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», akkompagnert av et bilde av bevæpnede og maskerte personer.

I etterkant av Facebook-oppdateringen, og alle reaksjonene mot den, nektet Listhaug å beklage og slette innlegget. Til slutt ble det slettet, med bakgrunn i at Listhaug ikke hadde rettighetene til bildet som ble brukt.

Listhaug skulle si beklage fra Stortingets talerstol i forrige uke, men måtte opp på talerstolen hele fire ganger før Stortinget så seg fornøyd med unnskyldningen. Samtidig fremmet Rødt et mistillitsforslag som etter unnskyldningsseansen ble støttet av MDG, SV, Ap og Sp. Mandag ble det klart at KrF heller ikke hadde tillit til Listhaug.