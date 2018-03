Politiet etterforsker tre skyteepisoder i Oslo på kort tid: På lørdag for en drøy uke siden ble det løsnet skudd mellom to grupperinger på Jordal.

Sent søndag kveld ble det igjen løsnet skudd mellom to grupper – denne gangen på Lambertseter.

Grytidlig mandag morgen for en uke siden skjedde den siste, fatale episoden. En polsk mann i 30-årene ble skutt og drept i et garasjeanlegg på Bjørndal.

Totalt har politiet siktet åtte personer i de tre sakene. Seks av dem sitter i varetekt.



Kjørte seg fast

Den mandagsmorgenen da drapet skjedde, lavet snøen ned i Oslo. Politiet mener at polakken var på vei til jobb da han ble skutt i garasjeanlegget.



I dag kom politiet med flere oppsiktsvekkende detaljer om hva de mener skjedde kort tid før drapet.

– Vi mener at han som er siktet for drapet kom til garasjen i en bil, men at han kjørte seg fast i snøen mellom to av garasjene. Avdøde og to andre forsøkte deretter å hjelpe til med å få løs bilen.

– Da oppsto en situasjon mellom siktede og avdøde, altså en form for uenighet. Det endte med at siktede skjøt og drepte et uskyldig offer, sa politiadvokat Christian Hatlo på en pressekonferanse tirsdag.

Stjal avdødes bil

Slik politiet ser saken nå, så fremstår det som at drapet ble utløst av en bagatell.



Etter drapet, tok gjerningsmannen avdødes bil og kjørte fra stedet. Kjøretøyet ble funnet noen hundre meter fra åstedet.

Politiet vet ikke hvorfor gjerningsmannen befant seg i garasjeanlegget mandag morgen.

LES OGSÅ: Gjerningsmannen er straffedømt flere ganger tidligere. ​



Foreløpig er mannen i 30-årene siktet for forsettlig drap. Politiet mener at de også kan knytte han til skyteepisodene på Jordal og på Lambertseter, men han har foreløpig ikke forklart seg om disse hendelsene.

Nå jobber politiet med å finne ut hva konflikten mellom de kriminelle miljøene handler og dermed finne ut hva som utløste skyteepisodene forrige helg.

– Vi har god oversikt over persongalleriet i disse sakene, men vi kan heller ikke utelukke flere pågripelser, sier politiadvokat Hatlo.