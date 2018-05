De fleste liker å ha det rent hjemme, men det kan faktisk bli for rent.

TV 2 Hjelper deg har sett nærmere på vaskemiddelet Dettol, som lover å drepe 99,9 prosent av bakteriene du møter på. Vaskemiddelet kommer i form av både rengjøringsspray, wipes, vaskemiddel til klær og håndsåper.

Men produktene er både unødvendig og potensielt farlige, mener Folkehelseinstituttet.



– De fleste har fått med seg at jo mer antibiotika vi bruker, jo mer resistente bakterier får vi. Men det gjelder ikke bare antibiotika, det gjelder også andre kjemiske produkter som er bakteriedrepende eller bakteriehemmende, sier Elstrøm.

– Du kan derfor risikere å skape multiresistente bakterier ved å bruke vaskemidler som Dettol, forklarer Elstrøm.

Petter Elstrøm er forsker og rådgiver ved Folkehelseinstituttet. Han fraråder bruk av såper og vaskemidler som dreper bakterier i hjemmet. Foto: Pernille Dvergedal/TV 2 hjelper deg

Unødvendig å drepe bakterier

Bakteriefloraen du har hjemme er i utgangspunktet helt ufarlig, fordi du er vant til den. Ifølge Folkehelsa er det derfor helt unødvendig å desinfisere når du vasker hjemme.

I stedet for å gjøre hjemmet ditt tryggere, kan det gjøre noe med vår naturlige bakterieflora.

Elstrøm fraråder derfor folk å bruke vaskemidler som er antibakterielle, som for eksempel klor og Dettol.

– De burde slutte å selge det, og folk burde slutte å kjøpe det. Jo høyere forbruket er av denne type produkter, jo større blir problemet med resistente bakterier, sier han.

LES OGSÅ: Også denne reklamen for klorin vekket sterke reaksjoner hos Folkehelseinstituttet.

Mener det ikke finnes bevis

Selskapet bak Dettol, Reckitt Benckiser Group, skriver i en e-post til TV 2 Hjelper deg at alle deres produkter er basert på trygge ingredienser og testet i henhold til EUs retningslinjer.

Resistente bakterier Forekomsten av resistente bakterier har økt kraftig og er et stort helseproblem. Ved at bakterier blir resistente mot visse typer antibiotika risikerer man å stå uten behandlingsalternativer når folk får alvorlige infeksjoner. Antibakterielle såper er i noen sammenhenger knyttet til resistensutvikling mot antibiotika. Folkehelsa mener derfor at de bare bør brukes når det er nødvendig, som på sykehus og andre steder der man trenger sterile omgivelser.

Selv om forekomst av resistente bakterier har blitt påvist under tester i laboratorier, skriver de at:

«Det finnes ikke noen vitenskapelig dokumentasjon på at våre produkter under normal bruk gir anledning til kryssresistens.»

Elstrøm mener at dette likevel ikke frikjenner produktet:

– Laboratorietester viser at vi har bevis for at resistensutvikling skjer, når man utsetter bakterier for denne type midler. At man ikke har vist det i studier utført utenfor laboratorier, betyr ikke at det ikke skjer utenfor laboratorier. Fravær av bevis betyr ikke at det ikke skjer, sier han.

– Vi er laget for å tåle litt

Sammen med Mycoteam, som er eksperter på bakterier, har TV 2 Hjelper deg testet om såpen faktisk dreper 99,9 prosent av bakteriene når du vasker. Testen er gjennomført ved å smøre en bakteriesuppe utover en kjøkkenbenk og deretter vaske med Dettol. Resultatet er sammenlignet med et område vasket med vann og mikrofiberklut.

TESTET: Kolbjørn Mohn Jenssen har testet sprayen fra Dettol for TV 2 Hjelper deg. Foto: Andreas Jacobsen/TV 2 hjelper deg

På området som ble vasket med Dettol var det nærmest ingen bakterier igjen, mens der det ble brukt mikrofiberklut var det fortsatt bakterier igjen.

Selv om mange nok kan la seg friste av sprayen, er også Mycoteam enige med Folkehelseinstituttet om at man ikke bør desinfisere hjemme.

Reckitt Benckiser Group mener det kan være nødvendig å vaske med desinfiserende midler også hjemme. Foto: Andreas Jacobsen/TV 2 hjelper deg.

– På laboratoriet her, når vi skal jobbe sterilt, kan man gjøre det. Men ikke hjemme på kjøkkenet. Vi er laget for å tåle litt og vi skal ha naturlig bakterieflora, sier daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn Jenssen.

Reckitt Benckiser Group mener imidlertid at det kan være nødvendig å vaske med desinfiserende midler også hjemme:

– Ja, for eksempel, hvis du tar vare på en syk person hjemme, anbefales det et ekstra beskyttelsesnivå. Dette gjelder også dersom klærne dine har blitt forurenset med blod, oppkast eller avføring, og du ikke kan vaske klærne ved 60 grader. Dettol vaskemiddel er egnet for bruk ved lave temperaturer.

Se hele saken på TV 2 Hjelper deg torsdag klokken 20.30.