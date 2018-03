Tirsdag morgen annonserte Sylvi Listhaug (Frp) at hun går av som landets justisminister, etter at flertallet i Stortinget støttet et mistillitsforslag mot henne.



I en tale kort tid etter at nyheten ble kjent, gikk Listhaug til angrep på sine politiske motstandere.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid, sa Listhaug.

Hun gjorde det klart at hun mente Støre var uegnet til å bli statsminister, og kalte Stortinget en barnehage hvor hun måtte være den voksne.

Opposisjonen svarte

Støre uttalte seg under en pressekonferanse på Stortinget litt senere, hvor han sa at begrunnelsen til Listhaug viste at hun ikke hadde forstått alvoret i saken.

– Å karakterisere Stortinget som en barnehage den siste uken er ikke en statsråd verdig. En justisminister av alle kan ikke nøre opp under hat og konspirasjonsteorier, sa Støre.

I etterkant av pressekonferansen kom flere på talerstolen i Stortinget for å kommentere Listhaugs avgang. SV-leder Audun Lysbakken var klar i sin tale:

– Regjeringspartiene bør ta avstand fra dette selvmedlidende sirkuset. Denne morgenen har vist hvorfor mistillitsforslaget var riktig. Unnskyldningen hennes var tom og verdiløs, og i dag har alle andre skylden, sa Lysbakken.

– Endret seg ikke i ny rolle

Førsteamanuensis med doktorgrad i statsvitenskap, Dag Einar Thorsen, sier temperaturen i norsk politikk har økt betydelig de siste dagene.

Han mener mye av grunnen til det, er at Listhaug fortsatte på samme måte som hun har gjort tidligere – også etter at hun ble justisminister.

– Listhaug har for så vidt alltid vært en politikertype som har forsøkt å provosere, som for eksempel da hun kalte Knut Arild Hareide for en imamsleiker. Forskjellen nå er at hun var justisminister, som er en ganske annen rolle enn hun har hatt tidligere, sier Thorsen til TV 2.

Thorsen, som selv er medlem av Ap, mener det at Listhaug fortsatte med det han kaller utspillspolitikk i rollen som justisminister, til slutt var det som felte henne. Statsviteren er ikke i tvil om at det opprinnelige Facebook-innlegget ikke kan ha blitt avklart med noen andre i regjeringen.

– Det sier mye om Listhaug som politiker. For andre ville det vært helt selvsagt å forhøre seg med regjeringskollegiet eller statsministeren før man kommer med utspill som man må kunne anta vil bli oppfattet som kontroversielt.

– Fremmed ordbruk i norsk politikk

Når det gjelder debatten som har oppstått blant landets politikere i etterkant av Listhaugs avgang, kan ikke Thorsen huske at han noen gang har sett noe lignende.

– Det vil jeg egentlig ikke si. Her har jo debatten skalert ut av kontroll, virker det som for meg. Det er ordbruk som er fremmed i norsk politikk, sier Thorsen.

Det offentlige ordskiftet som har oppstått som følge av Listhaug-saken er ifølge Thorsen ganske vanlig i mange andre land, hvor det er større aksept for at politikere snakker direkte til hverandre. At dette skjer på en slik måte i Norge, er man derimot ikke vant til.

– Det tilhører sjeldenhetene at en slik diskusjon kommer ut i offentligheten i norsk politikk, sier Thorsen.

Førsteamanuensisen mener det politiske Norge er mer delt nå enn det har vært på lenge. Han sier 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var preget av en holdning om at det var for lite konflikter i norsk politikk.

– Den situasjonen har vi ikke lenger i Norge. Nå er det stadig større utvikling av bitrere og dypere konflikter.

Sylvi Listhaug har varslet at hun skal jobbe hardt som stortingsrepresentant, og at hun ikke skal gå stille i dørene.

– Det som fantes av sikkerhetsbelter rundt Listhaug, er nå fjernet, sier Thorsen.

– Konstitusjonelt hårreisende

Professor i retorikk og språklig kommunikasjon, Kjell Lars Berge, tror Knut Arild Hareides tale mandag var det som reddet regjeringen.

– Hareides tale var et retorisk mesterstykke, hvor han reddet regjeringen og fikk Listhaug til å skjønne at hun måtte gå av, sier Berge.

Retorikkeksperten var ikke ikke like imponert over Listhaugs tale etter hun gikk av som justisminister, og mente man fikk se en snurt og såret justisminister som tok igjen med all sin kraft.

– Måten hun karakteriserte Stortinget som en barnehage og mente seg utsatt for en heksejakt, og hvordan hun mente hun var den eneste som vernet om ytringsfriheten, er typisk for en narsissistisk person som ikke forstår andre enn seg selv, mener Berge.

Professoren sier han ikke kan huske å ha sett en norsk politiker som uttrykker seg på den måten Listhaug gjør, og kaller utspillene for ekstreme.

– Jeg har aldri opplevd maken. At en statsråd skjeller ut flertallet i Stortinget er konstitusjonelt hårreisende. Det er nesten ikke til å tro, sier Berge.

– Spekulerer i Aps motiver

En annen ekspert på retorikk er Eirik Vatnøy, som er førstelektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen. Han mener det var to ting som særlig var verdt å merke seg ved Listhaugs tale tirsdag morgen.

– Hennes retoriske strategi er at hun forsøker å definere situasjonen, og rammer inn saken til å handle om hennes ytringsfrihet. Listhaug kommer med personrettede angrep, og får det hele til å handle mindre om hennes utøvelse av rollen som justisminister, sier Vatnøy.

Det andre Vatnøy la merke til, var det han kaller Listhaugs polariserende måte å snakke på. Han beskriver en nærmest konspiratorisk holdning til Arbeiderpartiet, og mener den avgåtte justisministeren forsøker å ta offerrollen.

– Listhaug spekulerer i hva som er Aps egentlige motiver, og fremstiller seg selv som en ytringsfrihetens martyr. Denne polariseringen er veldig egnet til å provosere, sier Vatnøy.