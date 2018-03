Avgjørelsen kom i ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag. Sandberg vil fungere som statsråd for justisdepartementet frem til Listhaugs erstatter blir klar.

Endringen ble foretatt av Kongen i ekstraordinært statsråd på Slottet tirsdag klokken 12.

Dette er vanlig prosedyre når en statsråd trekker seg. Sandberg blir dermed en såkalt settestatsråd, fram til den permanente statsråden blir klar.

Fiskeriminister

Formelt heter det at statsråd Sylvi Listhaug gis avskjed i nåde som justis-, beredskaps- og innvandringsminister, mens statsråd Per Sandberg overtar inntil videre styret av Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til det ansvarsområdet han i dag har i Nærings- og fiskeridepartementet.

Endringene gjelder fra tirsdag klokken 12.30. Samtlige statssekretærer under Listhaug blir nye statssekretærer for Sandberg.

Ryktene om Listhaugs arvtaker startet umiddelbart etter at hennes avgang ble kjent tirsdag. TV 2 kunne da erfare at Sandberg ble den som midlertidig tok over ministerposten.

Utelukker ikke comeback

Statsminister Erna Solberg utelukket ikke tirsdag at Listhaug får en annen ministerpost ved en senere anledning i denne regjeringsperioden.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke til hinder for henne å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sa Solberg.​