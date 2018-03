Martinsen har etter overgangen fra Montreal Canadiens til Chicago spilt for farmerklubben Rockford IceHogs.

Han avsluttet sin gjerning der med å vinne 5-2 borte mot Iowa Wild i AHL. Det var da han fikk telefonen fra Chicago hvor de ønsket hans tjenester.

Blackhawks som har vunnet Stanley Cup hele tre ganger siden 2010, ligger utsatt til med tanke på å komme seg til sluttspillet denne gangen. De har 17 poeng opp til Anaheim Ducks og Colorado Avalanche som begge er inne på "wild card" fra Western Conference.

– Jeg gleder meg masse. Jeg er spent. Har jo bare spilt med dem som har vært nede i AHL, så det blir helt nytt, sier Martinsen til VG.

Vrient

Det gjenstår ni kamper av grunnspillet for Chicago. Dermed er det mye som taler for at Martinsen kan være aktuell for Norge under ishockey-VM i Danmark i begynnelsen av mai.

Martinsen står oppført med 119 NHL-kamper og har scoret sju mål og har elleve assist for Colorado Avalanche og Montreal Canadiens. Denne sesongen har han spilt 61 kamper og scoret tolv mål for IceHogs.

Martinsens har som første oppgave å vise at han er verdt ny kontrakt når sommeren kommer og spillerne skal vurderes. 27-åringens kontrakt går ut etter sesongslutt.

– Det blir viktig nå ja. Så jeg får bare gå ut og gjøre mitt i hvert bytte jeg få, sier han.

Det blir ikke noe norsk møte i NHL i grunnspillet denne sesongen. Mats Zuccarello og hans Rangers skal ikke møte Blackhawks i resten av sesongen.

Rangers er for øvrig i nesten samme situasjon som Chicago i god avstand til lagene foran. Klubben har bare ti poeng opp til en sluttspillplass med ti kamper igjen av grunnspillet.

​