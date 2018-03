Det er ingen slagen justisminister som nå går av. Og det blir ikke nødvendigvis ro og harmoni i norsk politikk etter dette – heller ikke internt på borgerlig side, selv om regjeringskrisen er avverget.

En nesten uvirkelig uke i norsk politikk ender altså med at regjeringens mest profilerte statsråd går av.

Ingen vilje til å beklage

Sylvi Listhaug falt for eget grep. Hun kunne justert og korrigert Facebook-posten som skapte så sterke reaksjoner, uten nødvendigvis å beklage kjernen i budskapet. Det gjorde hun ikke. I stedet kjørte hun og Frp på med full tyngde og fremholdt at Arbeiderpartiet, i saken om å frata fremmedkrigere statsborgerskap uten domstolsbehandling, var mer opptatt av å beskytte terroristers interesser enn nasjonens sikkerhet.

Det var ikke snev av vilje til å justere, korrigere eller beklage.

I tillegg fikk Listhaug en gylden sjanse til å legge saken død en gang for alle torsdag 15. mars. Det eneste hun trengte å gjøre var å gå opp på Stortingets talerstol og beklage. Hele opposisjonen, anført av Ap-leder Jonas Gahr Støre, var da innstilt på å la Rødts stortingsrepresentant bli stående helt alene med mistillitsforslaget sitt. En unnskyldning var tilstrekkelig.

Men Listhaug hadde en skikkelig dårlig dag på jobben. De halvhjertede forsøkene på å si unnskyld fikk motsatt effekt. I løpet av én time hadde Listhaug snakket på seg et mistillitsflertall mot seg i stortingssalen. Hun hadde i realiteten ingen annen mulighet enn å gå av.

Temme eller gå av

Hadde hun blitt sittende, og KrF bøyd av for et kabinettspørsmål, ville Listhaug uansett ha mistet mye handlingsrom som statsråd. Da statsministeren beklaget Sylvi Listhaugs Facebok-melding onsdag 14. mars, satte Solberg foten ettertrykkelig ned.

Statsministeren knesatte da prinsippet om at en statsråd alltid uttaler seg på vegne av regjeringen. En kan ikke være privatpraktiserende politiker ved siden av jobben som statsråd. Listhaug hadde i realiteten valget mellom å la seg temme som statsråd eller gå av. Hun valgte det siste.

Samtlige parlamentariske ledere tok tirsdag til orde for en at vi må få et bedre politisk klima, hvor vi i mindre grad tillegger andre meninger de ikke har og gir dem feilaktige karakteristikker. Det er kloke ord, men jeg er redd for at det ikke kommer til å skje.

Det bekmørke hatet som kommer til syne i mange kommentarfelt er farlig. Det å beskylde Arbeiderpartiet for å beskytte terrorister er ikke greit. Det å beskylde Frp for bevisst å nøre opp under hatet som drepte 77 mennesker 22. juli er heller ikke greit. Det skaper bare mer splittelse, mer konfrontasjon, mer hat.

Når det er sagt, skal vi heller ikke være redd for friske debatter, fargerike karakteristikker og ekte engasjement. Politikk skal og bør engasjere.

Listhaug slippes fri

Etter snart fem år i regjering slippes nå Listhaug fri i Stortinget, og det er ingenting ved dagen i dag som tyder på at hun har tenkt å roe ned sin måte å kommunisere og diskutere politikk på. Hun avgjør selv hvilken rolle hun skal ha i norsk politikk fremover.

Tirsdagens dramatiske pressekonferanse ga i hvert fall et signal om at hun ikke har tenkt å resignere. Bak det milde smilet til Sylvi Listhaug, kokte det skikkelig, mens hun fyrte av den ene de verbale salven etter den andre mot sine motstandere på vei ut døra i Justisdepartementet: Regjeringens støtteparti, KrF, er et parti helt uten ryggrad og styring. Ap-leder Jonas Gahr Støre har angrepet ytringsfriheten ved å angripe henne. Stortinget har utviklet seg til en barnehage, og at hun er den voksne. Intet mindre.

Sylvi Listhaug sier at hun ikke vil gå stille i dørene når hun går tilbake til Stortinget. Det er dagens understatement.