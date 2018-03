Se den avgjørende opprykksfinalen mellom Ringerike og Narvik direkte på TV 2 Sumo!

Torsdag kan Narvik bli den nordligste klubben i Get-ligaen noensinne. Hvis «Arctic Eagles» unngår å tape for Ringerike etter ordinær tid, er opprykket sikret. Det vil garantert skape jubelscener i en by som drømmer om spill på øverste nivå.

​ – Stemningen i byen er nesten elektrisk. Folk stopper meg på gaten og synes dette er veldig rart og spennende, sier styreleder i Narvik hockey, Stig Winther.



Men et opprykk vil også skape utfordringer for klubben. For med en rekke turer til bortekampene i Sør-Norge, vil blir reiseutgiftene bli betydelig høyere enn i 1. divisjon. På nest øverste nivå spiller man nemlig doble oppgjør i helgene ved lengre reiser. Det er ikke tilfellet i Get-ligaen.

– Vi har laget et budsjett som tar hensyn til de økte kostnadene. Forutsetningene er økte sponsormidler på rundt tre millioner kroner, sier styrelederen.



Foruten økte reiseutgifter kalkulerer også klubben med økte kostnader på blant annet lønn til spillerne og dommerutgifter. Og selv om opprykket ikke er endelig, har styrelederen likevel luftet million-behovet for sponsorene. Og svaret tolker de som positivt.



– Vi har luftet dette ja. Svaret vi fikk er at vi må gjøre jobben vår i kvalifiseringen, så skal de komme etter. Det tolker vi som positivt, sier Winther.



I går kveld hadde Narvik hockey årsmøte. Der ble det lagt frem to ulike scenarioer.

– Vi la frem to budsjetter. Ett med spill i Get-ligaen og et med videre spill i 1. divisjon. Begge ble vedtatt, sier styrelederen.



Hele Hockey-Norge venter spent på avgjørelsen om det blir Ringerike fra Hønefoss som kommer opp i Get-ligaen eller «Arctic Eagles» fra Narvik. Winther er ikke i tvil om hva som vil være best for hockeysporten i Norge.



– Utviklingen av sporten vår er avhengig av at vi får norsk hockey til å bli landsdekkende. Ser man på svensk hockey, så er den landsdekkende på en helt annen måte. Og tyngdepunktet av klubbene ligger i distriktene. Mange landslagsspillere i Sverige kommer fra små plasser der de nærmest kun har en hockeyrink. Der er de stort sett hele tiden og spiller ishockey. Men det er langt igjen til vi er der, både i Nord-Norge og i resten av landet. Vi må få flere isflater, sier styrelederen.



Men først handler det altså om den avgjørende opprykkskampen mellom Ringerike og Narvik. Og både Winther, resten av befolkningen i Narvik og spillerne er mer enn klar for kampen torsdag.



– Følelsen i kroppen er spent. Jeg tror guttene våre er ladet og klare til match. De kan knapt vente på kampstart. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for at Ringerike skal få kamp. Og for å si det sånn: Vi kommer ikke til å legge oss bakpå, avslutter Narvik-styrelederen.

