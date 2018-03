I går var Landvik i Aust-Agder varmest i landet, med 10,1 grad.

Sande på andreplass måtte nøye seg med 9,2, men listen over steder som nærmet seg ti-tallet mandag er lang. Alle ligger på Sør- og Østlandet.

Her blir det en fin dag i dag også, og nå har også Vestlandet sol som varmer.

I Trøndelag og Møre og Romsdal er det byger på vei inn fra vest, regn og sludd ved kysten og snø i fjellet.

I Nordland startet dagen med opphold, men også her er det nedbør på vei.

– Sludd og regn langs kysten her også, mest nedbør på Helgelandskysten, forteller Storm-meteorolog Lillian Bergheim.

I Troms og Finnmark er det opphold og sol, men finværet varer ikke dagen ut.

NEDBØR frem til midnatt lørdag

Nedbøren kommer fra et lavtrykk ved Island, og går nordover og østover utover ettermidddagen.

– I kveld snør det sør i Troms, og det kommer også litt nedbør i Sogn og Fjordane og lengst vest i Hordaland, sier Bergheim.

Vinden øker opp i liten og stiv sør- sørvest kuling fra Trøndelag og nordover.

Nedbør i hele landet onsdag

Onsdag får lavtrykket ved Island hjelp av et nytt vest for Troms. Sammen sørger de for nedbør i nesten hele landet.

– Finnmark starter dagen med opphold, men det trekker etter hvert inn snøbyger fra vest. Øst for Nordkapp blir det stort sett opphold, sier Bergheim.

Nordland og Troms får også snø og snøbyger, sludd langs kysten av Nordland, regn lengst sør. Og det fortsetter å blåse.

– Liten til stiv kuling fra vest og nordvest, fra Troms og sørover til og med Lofoten, sier Bergheim.

Midt-Norge får mest nedbør.

– Det øker på sør for Stad utover ettermiddagen, og lokalt kan det komme 30-40 millimeter i de ytre delene av Sogn og Fjordane og Hordaland, forteller Bergheim.

Det blir såpass mildt, at nedbøren kommer som regn under 200-400 meter.

Sør- og Østlandet slipper for det meste unna med skyer, men det kommer litt spredt sludd og snø ved kysten onsdag kveld.

– Vinden kommer opp i liten kuling fra sør og vest ved Lindesnes, og langs kysten sør for Stad, sier Bergheim.

Det er betydelig snøskredfare i store deler av landet allerede.



Mer nedbør sammen med vind og temperaturendring gjør at du må være oppmerksom på skredfaren også de neste dagene.

Nye lavtrykk på vei

Lavtrykket ved Troms går sørøstover, svekkes. Samtidig blir et nytt lavtrykk liggende og sirkulere i Barentshavet gjennom helgen.

– Det gir nordavind og snøbyger lengst nord i landet fra torsdag til søndag, økende vind opp i kuling, og gradvis synkende temperaturer her, forteller Bergheim.

Unntaket er fredag, da den sørlige delen av Troms og Nordland blir liggende mellom et nedbørområde i sør og bygeværet i nord, og får fralandsvind og oppholdsvær.

Torsdag passerer et høytrykk over Sør-Norge, og gir oss en ny fin dag. Men så overtar lavtrykkene igjen.

– Det skyer til fra vest utover torsdag, men ser ikke ut til å komme inn nedbør før natt til fredag. Nedbøren trekker over hele Sør-Norge fredag, men slik det ser ut nå får Østlandet minst, sier Bergheim.

Nedøren kommer som regn unde 300-600 meter, det er bare det indre Østlandet som bare vente seg mer snø over det hele.

Vinden øker til kuling fra sørøst langs Vestlandskysten på fredag.

Best palmehelg på Sør- og Østlandet

Lavtrykkene fortsetter å sirkulere mellom Island og Skottland gjennom helgen, noe som gir bygevær på Vestlandet. Temperaturen stiger enda et hakk, og nedbøren kommer som regn helt opp i 400-700 meter.

– Det ser ut til å bli flere byger søndag enn lørdag, sier Bergheim.

Sør- og Østlandet får opphold og fint vær i helgen, men det er fare for litt lokal tåke øst for Oslo om morgenen og kvelden.

Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett opphold. Nordand får det grått.

– Det ligger et nedbørområde over den sørlige delen av Nordland lørdag, og den trekker nordover til Bodø søndag, forteller Bergheim.

Det betyr perioder med snø og snøbyger her, regn og sludd langs kysten.

Det går noen snøbyger i nordavindne i Troms og Finnmark, men bare langs kysten.

– Ellers blir det opphold og fint vær her, sier Bergheim.