Hun skapte en rekke overskrifter i begynnelsen av mars, da hun etter 18 år som trofast KrF-medlem bestemte seg for å forlate partiet.

Hun beholdt posisjonen som Bergens varaordfører, men Moltus utmeldelse førte den gang til en endret maktbalanse i bystyret, da det sittende bystyret som en konsekvens mistet sitt flertall.

Den konservative politikeren begrunnet utmeldelsen med manglende tillit til KrF lokalt og nasjonalt.

Overfor TV 2 la hun ikke skjul på at hun mener KrF har gått for langt mot venstresiden i norsk politikk.

– Rystet over heksejakten

Selv om hun rent formelt er partipolitisk uavhengig, har hun fulgt nøye med på sitt gamle partis fremtreden de siste dagene.

Moltu sier til TV 2 at hun mener Sylvi Listhaug har tatt ansvar og skjermet regjeringen ved å gå av.

– Stor respekt til henne for det. Så er jeg rystet over den heksejakten som vi har sett denne uken. Dette er i mine øyne en storm i et vannglass, mener Moltu.

Uten ryggrad

Like etter at Sylvi Listhaug meldte sin avgang i et Facebook-innlegg i morges, innkalte hun til pressekonferanse. Fra talerstolen var ikke den tidligere justis- og beredskapsministeren nådig i sin dom over KrF.

– Jeg opplever KrF som et parti uten ryggrad, sa hun under pressekonferansen.

KrF-veteranen Moltu legger heller lite imellom i sin karakteristikk av sitt gamle partis håndtering.

– Hun (Listhaug, journ. anm.) har bedt om unnskyldning mange ganger. KrF sin selvgode håndtering er jeg flau over, sier Moltu og legger til:

– Det åpenbares mer og mer at Krf legger seg over på venstresiden.

TV 2 har vært i kontakt med KrFs kommunikasjonsavdeling som ikke ønsker å kommentere denne saken.

Handler om tillit

KrF-leder Knut Arild Hareide påpekte fra talerstolen i Stortinget at denne saken har fått riktig utgang når Listhaug trekker seg.



Samtidig mener han det ikke handler om å tape eller å vinne.



– Det handler om anstendighet. Det er viktig å huske på en dag som denne. Og den anstendigheten, den må gjelde oss alle. Denne saken handler om tillit. Tillit der ute i samfunnet. Tillit mellom folk. Tillit mellom folk og politikere. Tillit mellom politikere. Tillit mellom posisjon og opposisjon, sa Hareide.



– Noen har sagt at dette bare handler om et Facebook-innlegg. At det er en debatt om debatten. Jeg vil ta avstand fra en sånn bagatellisering. Det alvorlige er innholdet og hva det nører opp under.