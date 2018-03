Høsten 2016 sitter den da 49 år gamle tobarnsmoren Karen Marie Wisth i Samme tid neste års studio i Oslo. Trønderen hadde bestemt seg for at hun påfølgende år skulle føle seg 50 og fantastisk.

– Det innebærer at jeg har gått ned de kiloene jeg ønsker å gå ned, at klærne mine passer, at jeg har kommet i bedre fysisk form og at jeg føler meg vel, sa Wisth til programleder Øyvind Mund den gang.

Hun hadde gått opp tre klesstørrelser og slet med å finne klær i klesskapet som passet.

– Det går veldig utover selvbildet og selvfølelsen min, og det merkes, forklarte hun.

Målet var å gå ned et sted mellom 15 og 20 kilo.

Ukene gikk, kiloene og centimeterne forsvant – alt gikk etter planen – inntil det hele tok en svært uventet vending.

– Jeg var veldig redd

Etter at Karen Marie hadde gått ned i vekt oppdaget hun et søkk i det høyre brystet, og bestilte derfor en mammografiundersøkelse for å få sjekket det.

PÅ SYKEHUSET: Karen Marie i sykesengen. Foto: privat

Da fikk hun vite at det lå en kreftkul på 6-8 cm rundt søkket, og at det kunne være alvorlig. Plutselig sto hun overfor en helt annen kamp. En kamp for livet.

– I løpet av noen timer satt jeg der med en kreftlege, en kirurg og en kreftsykepleier og skulle vurdere fremtidsutsiktene, fortalte Wisth da hun var tilbake i Samme tid neste års studio høsten 2017.

– På det tidspunktet var det mye følelser. Jeg var veldig redd. Du er redd for de du har rundt deg og er glad i, barna dine og hvordan ting skal bli, innrømmet hun.

Ondartet

Datteren Maren fulgte mammaen sin tett gjennom undersøkelsene.

– Det var veldig spesielt. Jeg tror både mamma og jeg gikk inn i en form for transe. Alt stoppet opp, og vi måtte takle noe helt uventet, fortalte datteren i studio.

MOR OG DATTER: Datteren Maren og Karen Marie i studio. Foto: TV 2

Maren var også på det tidspunktet sykepleierstudent, og skjønte ganske fort alvoret da legene tok biopsi-prøver fra lymfeknutene under armen.

– Det gikk litt tid før mamma forsto alvoret selv. Hun forsto det ikke før de konstaterte at det var ondartet kreft, forteller hun.

Karen Marie syntes på sin side det var veldig trygt og verdifullt å ha med seg datteren og sykepleierstudenten.

– Jeg hadde ikke forstått noe av det de sa om Maren ikke hadde vært der. Det var som om ei rullegardin gikk ned. Jeg skjønte ikke en gang at det var meg de pratet om, forklarte hun.

En positiv beskjed

En uke etter at alle undersøkelsene var over, fikk Karen Marie endelig en positiv beskjed oppe i det hele.

Biopsi-svaret var ikke like ille som antatt. I stedet for at hun skulle begynne med en heftig cellegiftkur, som hun først fikk beskjed om, viste det seg at de kunne operere bort brystet for å få fjernet kreften.

– Det var som å vinne i lotto! Tårene trillet hos begge to. Det var et veldig sterkt øyeblikk.

Målet reddet livet

I 2017 hadde Karen Marie fjernet det høyre brystet, satt inn protese, og legene kunne bekrefte at alt av kreftceller var borte.

I brystet som ble fjernet fant legene to kreftkuler, så utfallet kunne fort vært et helt annet dersom hun ikke hadde satt seg målet om å gå ned i vekt.

– Da hadde jeg nok ikke oppdaget kulen på et så tidlig stadie som jeg gjorde. Det reddet livet mitt.

Når TV 2 tar kontakt med Karen Marie i dag, har mye skjedd siden sist.

– Da jeg satt i studio i fjor høst, var jeg ganske nyoperert, og det har tatt lang tid å komme seg fra operasjonen både psykisk og fysisk, forteller hun til TV 2.

OPERERT: Her har Karen Marie operert bort det høyre brystet. Foto: Privat

For tre uker siden gikk hun også gjennom en brystkorrigerende operasjon på det venstre brystet. I juni skal hun inn på kreftkontroll på sykehuset.

– Jeg må jo innrømme at jeg er veldig spent, men jeg regner med at det skal gå bra, sier hun.

Karen Marie gir heder og ære til legene og sykepleierne ved sykehuset.

– Jeg vil gjerne få lov til å takke alle på St. Olavs hospital i Trondheim for god hjelp og oppfølging. Jeg føler at jeg har blitt godt i varetatt og fulgt opp, bedyrer hun.

Nytt sjokk

Dessuten har Karen Marie og familien har smertelig fått erfare hva uttrykket «en ulykke kommer sjelden alene» betyr.

FUCK CANCER: Karen Marie bærer et viktig budskap på armen. Foto: Privat

– Mammahjertet har virkelig fått gjennomgå denne høsten. Oppå alt med kreften ble også datteren min Maren alvorlig syk. Hun har vært innlagt på sykehuset flere ganger i høst og vinter, vært operert i all hast og fått påvist flere kroniske sykdommer.

– Hun er bedre nå, og vi håper at medisiner og behandling vil hjelpe henne til å få det så bra som mulig, bedyrer 51-åringen.

2017 ble et tungt år for familien, men de nekter å la seg knekke.

– Det er klart at det har vært en krevende periode, men vi har kommet mye nærmere hverandre etter å ha vært gjennom dette, sier Karen Marie og legger til:

– Vi har lært hva som er viktig i livet. I jula satte vi oss et felles mål: 2018 SKAL bli et positivt år, hvor vi skal leve og oppleve mens vi lever. Nå er det blitt viktigere enn noen gang å nyte livet.

Derfor skal hun og barna nå realisere en drøm de har hatt i lang tid: Å reise til USA.

– Det har vi snakket om lenge, å få gjennomført den store Amerika-reisen, så nå reiser vi til Florida i sommer. Nå ser vi fremover og oppover, avslutter hun.

