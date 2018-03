Tidligere denne måneden skrev TV 2 om Tesla-eieren som stjal parkeringsplassen til en handikappet gutt utenfor Kongsberg skisenter.

Nå boikotter flere Tesla-eiere skisenteret fordi de føler seg uthengt.

– De tar kontakt og forteller at de ikke er fornøyde med dette. De mener at vi har hengt ut Tesla-eiere. Det var jo bare tilfeldig at vi nevnte at det var en Tesla som stod på handikapparkeringen, sier skisenterets daglige leder Halvor Jamtveit til TV 2.

Det var i et Facebook-innlegg at skisenteret langet ut mot bileieren som hadde tatt parkeringsplassen:

«Hei Tesla-fører! Vi har avmerket p-plasser for HC i Kongsberg skisenter. Vi ber om forståelse for disse skiltene! I dag skulle en ti år gammel gutt i bakken, men en Tesla sto i veien. Vi ber om forståelse og ber om att andre ikke parkerer på avmerkede HC-PLASSER!».

ALPINEIER: Halvor Jamtveit er daglig leder i Kongsberg skisenter. Foto: Privat

I innlegget var det lagt ved tre bilder, hvor man så det godt synlige handikappskiltet.

På et annet bilde så man en koksgrå Tesla som stod parkert på plassen. Noen hadde skrevet «KØDD» på panseret.

Det tredje bildet var et nærbilde av en lapp som var blitt lagt i frontruta:

«Takk for at du gjør hverdagen litt lettere for en gutt på 10 år i rullestol. IDIOT».

– Bare tilfeldig at det var en Tesla

I kommentarfeltet har Jamtveit flere ganger understreker at skisenteret ikke har noe imot Tesla-eiere.

– Det kunne like gjerne ha vært en Volvo eller en Mercedes. Da hadde vi skrevet det. Akkurat denne gangen var det en Tesla. Det var bare tilfeldig. Det er veldig trist at Tesla-eiere truer med å boikotte skisenteret vårt. Vi vet at mange som kjører Tesla er glade i å stå på ski, sier han til TV 2.

Og:

– Vi ønsker dem hjertelig velkommen til skisenteret vårt.

Jamtveit sier at han ikke hadde noen anelse om hvor stor saken skulle bli da han la ut Facebook-innlegget.

– Nei, dette her ble store greier. Hele landet har vel fått med seg denne saken nå, sier han.

Funksjonshemmede takker

Skientusiasten sier til TV 2 at saken i det minste har fått et positivt utfall.

– Det er mange funksjonshemmede som tar kontakt og takker for at vi har rettet oppmerksomheten mot dette. Det er et generelt problem at funksjonsfriske stjeler parkeringsplassene til funksjonshemmede, sier han.