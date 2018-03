Etter fem år i Bayern München bestemte Emre Can seg for å forlate den tyske giganten sommeren 2013.

Ærlig Guardiola

Pep Guardiola var akkurat ansatt i jobben som trener for den regjerende Mesterliga-vinneren, og han så ikke for seg Can som en viktig brikke på ferden videre.

– Jeg var veldig ung og det var viktig for å meg å spille mye. Han sa ærlig til meg: "Jeg kan ikke garantere deg nå at du kommer til å spille hver eneste uke", sier Can ifølge Sport1.

Kun fire ganger hadde Can vært på banen for Bayern i den foregående sesongen, og derfor var beskjeden fra Guardiola det som utløste et nytt veivalg. Bayer Leverkusen kom på banen og midtbanespilleren ble solgt.

– De (Bayer Leverkusen) spilte også i Mesterligaen. For mange er det et steg tilbake, men for meg var det et steg frem fordi jeg spilte alltid i Leverkusen. I dag kan man se at det har gitt avkastning, sier Can.

Se Can score med et vakkert brassespark i vidoevinduet øverst på siden!

Kan være tapt for Liverpool

24-åringen sier at det får være opp til Bayern å bedømme om de gjorde en tabbe med å la ham gå i 2013. Det er uansett hevet over en hvert tvil at Can har vokst som fotballspiller. Etter overgangen til Liverpool i 2014 har han nemlig vokst seg frem til å bli en av lagets viktigste spillere.

Men det er skjær i sjøen for Liverpool. Cans kontrakt med rødtrøyene går ut til sommeren og alle forhandlinger om fremtiden er satt på vent. Samtidig fortsetter ryktene om en overgang til Juventus å versere.

– Jeg har ikke signert for en annen klubb. Jeg tenker bare på denne sesongen. Vi ønsker å ende på andreplass i Premier League og vi er i kvartfinalen i Mesterligaen, men ønsker å ta oss videre, sa Can tidligere denne måneden.

TV 2s Simen Stamsø Møller har tidligere uttalt at Can er det største kuppet av spillere som kan hentes gratis etter sesongen.

– Ganske soleklart også når du tenker alder, profil, erfaring og toppnivå. Det er veldig typisk Juventus om de henter ham. Det ser også ut til å gå sånn, selv om det ikke er helt sikkert, sa kommentatoren.