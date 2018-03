Tirsdag morgen ble det klart at Sylvi Listhaug (Frp) trekker seg som justisminister. Nyheten kom kun to timer før mistillitsforslaget mot Listhaug skulle behandles i Stortinget.

Mandag ble det klart at Kristelig folkeparti ikke hadde tillit til Listhaug som justisminister. I tillegg stilte Ap, SV, Sp og MDG seg bak mistillitsforslaget fra Rødt.

På Stortinget tirsdag fikk de parlemantariske lederne i alle partier anledning til å kommentere Listhaugs avgang, og debatten som har rast etter Facebook-innlegget Listhaug la ut.

Tar avstand fra bagatellisering

KrF-leder Knut Arild Hareide påpekte fra talerstolen i Stortinget at denne saken har fått riktig utgang når Listhaug trekker seg. Samtidig mener han det ikke handler om å tape eller å vinne.

– Det handler om anstendighet. Det er viktig å huske på en dag som denne. Og den anstendigheten, den må gjelde oss alle. Denne saken handler om tillit. Tillit der ute i samfunnet. Tillit mellom folk. Tillit mellom folk og politikere. Tillit mellom politikere. Tillit mellom posisjon og opposisjon, sa Hareide.

– Noen har sagt at dette bare handler om et Facebook-innlegg. At det er en debatt om debatten. Jeg vil ta avstand fra en sånn bagatellisering. Det alvorlige er innholdet og hva det nører opp under.

Da Sylvi Listhaug annonserte at hun trekker seg som justisminister, kom hun med en rekke karakteristikker av sine politiske motstandere. Hun mener at Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke er egnet til å være statsminister, og kom også med stikk til KrF.

– Det blir spennende å se hvilken side de velger. Jeg opplever at det er et parti totalt uten ryggrad, uten styring, og uten vei videre, sa Listhaug.

Hareide kommenterte ikke karakteristikkene til Listhaug konkret, men påpekte at han ønsket en mer anstendig debatt i norsk politikk.

– Det må bli slutt på polariserende og splittende retorikk, sa Hareide, og viste til at statsministeren har et ekstra ansvar for å holde debatten på et godt nivå.​

– Skal bygge bruer, ikke murer

Hareide mener at Listhaugs innlegg føyer seg inn i rekken av utspill som gjør at KrF ikke kan ha tillit til henne. Han mener flere av utspillene ikke har vært en statsråd verdig.

– En statsråd skal bygge bruer, ikke bygge murer. En statsråd skal inkludere, ikke ekskludere. En statsråd skal bidra til tillit, og ikke mistillit.

Han mener Frp har preget debatten på en svært negativ måte siden de gikk inn i regjering for fem år siden.

Solberg håper på konstruktivt debattklima

Statsminister Erna Solberg (H) sa på talerstolen at hun håper vi nå kan få et mer konstruktivt debattklima.

– Jeg har informert Stortinget om at det blir ekstraordinært statsråd på Slottet i dag klokken 12. Der vil Sylvi Listhaug gå av som justisminister, sa Solberg.

– Med dette håper jeg vi kan legge en opphetet diskusjon bak oss, og komme tilbake til et annet og mer konstruktivt debattklima.

– Listhaug er ingen martyr

Frps parlamentariske leder på Stortinget, Hans Andreas Limi, påpekte fra talerstolen at han mener Støre gikk over streken da han anklaget Listhaug for å nøre opp under hatet som gjorde at terroren rammet Norge 22. juli.

– Når han mener Sylvi nører opp under hatet som gjorde at terroren 22. juli fant sted, så trår han over streken, sa Limi.

Audun Lysbakken (SV) mener at Sylvi Listhaug legger skylden for sin avgang på alle andre enn seg selv.

– Denne morgenen har vist hvorfor mistillitsforslaget var riktig. Unnskyldningen hennes var tom og verdiløs, og i dag har alle andre skylden, sa Lysbakken på Stortinget.

Han hevder at regjeringen har latt seg styre av høyrepopulistiske krefter, og mener at den bør ta avstand fra det han omtaler som et «selvmedlidende sirkus».

– Sylvi Listhaug er ingen martyr. Hun er ikke kneblet, hun er et mektig menneske, sa Audun Lysbakken.

– På ville veier når vi tolker intensjoner

Parlamentarisk leder Trond Helleland i Høyre mener det var feil å tolke det som om Sylvi Listhaug hadde skjulte intensjoner i sin unnskyldning til Stortinget.

Helleland kommenterer prosessen hvor opposisjonspartiene ikke festet lit til Listhaugs unnskyldning i Stortinget.

– Jeg merker meg at enkelte velger å tolke denne unnskyldningen, og jeg mener vi er på ville veier når vi begynner å tolke intensjoner i hva som blir sagt. Denne talerstolen betyr noe, og når noen unnskylder noe her, betyr det noe, sa Helleland