Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har fått politibeskyttelse, kan TV 2 erfare.

Begrunnelsen for politibeskyttelsen er todelt. Støre har vært utsatt for høyere trusselnivå de siste dagene, samt at han inntil Listhaugs avgang tirsdag morgen var en potensielt innkommende statsminister.

Ifølge VG kommer politibeskyttelsen etter at Støre har fått drapstrusler. Støre har ikke hatt politibeskyttelse siden valget.

– Min sikkerhet blir godt ivaretatt. Min bekymring har vært de menneskene som ikke blir passet på hver for seg, som har følt seg utsatt, sa Støre om politibeskyttelsen da han holdt en pressekonferanse om Listhaugs avgang.

Politibeskyttelsen kommer i kjølvannet av den siste tids politiske kaos i regjeringen, som har endt med at Sylvi Listhaug trekker seg som justisminister.

Støre har selv stått i spissen for sterk kritikk mot Listhaug, etter at hun publiserte et omstridt Facebook-innlegg.