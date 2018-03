Tirsdag morgen annonserte Sylvi Listhaug (Frp) at hun trekker seg som justisminister etter mistillitsforslaget mot henne.

– Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid, sier Listhaug etter avgangen.

Redaktør i Aftenposten, Harald Stanghelle, er ikke enig i den oppfatningen.

– Listhaug har ikke rett i at det er en heksejakt. Men at hun har vært utsatt for et voldsomt press i lang tid, er helt riktig. Men å kalle det heksejakt blir etter min oppfatning helt feil, sier Stanghelle til TV 2.

– Bruker ord jeg knapt har hørt

Stanghelle påpeker at Listhaug ikke er villig til å si at hun har bidratt noe til situasjonen selv, men at all skyld i stedet legges på politiske motstandere og mediene.

– Listhaug går av med et voldsomt angrep på sine politiske motstandere. Hun anklager dem for å kneble ytringsfriheten, og anklager dem for feighet og bruker veldig sterke ord. Hun bygger opp et bilde av krigeren som ofrer seg selv for land og parti, sier Stanghelle.

Redaktøren sier det Listhaug uttaler i dag, ikke henger sammen med unnskyldningen hun kom med i Stortinget forrige uke.

– På den ene siden sier hun at hun har beklaget denne berømmelige Facebook-posten, og på den andre siden sier hun at kritikken av den samme Facebook-posten er et angrep på ytringsfriheten. Hun bruker også veldig sterke ord som jeg knapt har hørt fra en justisminister. Hun sier blant annet at en Støre-ledet regjering ville være en krise for landet. Det er ikke dagligdags kost i det politiske språket, sier Stanghelle.

Martyrrolle

Politisk redaktør i DN, Kjetil Alstadheim, sier Listhaugs avgang løser den akutte krisen for Erna Solberg.

– Nå er det ikke lenger aktuelt med mistillit, så Solberg slipper å sette regjeringens liv på spill gjennom et kabinettspørsmål. Sånn sett har Listhaug i siste liten ryddet opp i det problemet hun selv skapte, sier Alstadheim til TV 2.

Alstadheim mener Listhaug tar en slags martyrrolle, og slår fast at det var viktig for henne å få fram at det var hun som selv valgte å trekke seg av hensyn til partiet.

– Hun skal selv være på frifot på Stortinget, og kan i seg selv være et problem for regjeringen med det hun gjør herfra.

Spår konflikt i Frp

Alstadheim påpeker at Listhaug takker Frp og Siv Jensen for at de var villige til å sette regjeringsdeltakelsen på spill for henne, men at Listhaug ikke uttrykker noen takknemlighet overfor Erna Solberg, som var villig til å gå av for å ta hensyn til Sylvi Listhaug.

– I stedet kom det et lite stikk fra Listhaug mot Solberg. Først sa Listhaug at hun skulle ønske hun kunne vært ute tidligere og forsvart seg om det opprinnelige Facebook-innlegget. Erna Solberg ville at Listhaug skulle slette innlegget, det nektet Listhaug å gjøre, og da sa Solberg at Listhaug heller ikke kunne legge ut noen forklaring. Det endte med at Listhaug slettet innlegget og unnskyldte det, så hvis Listhaug hadde hørt på Solberg den lørdagen, hadde hun ikke kommet dit hun er i dag.

Stanghelle sier det ikke er tilfeldig at Listhaug takker nettopp Siv Jensen og Frp.

– Det har vært utenkelig for Frp å ofre Listhaug, og det er lett å tenke seg at dette var en løsning som statsministeren og Trine Skei Grande godt kunne tenkt seg på et tidligere tidspunkt. Frp har stått bak Listhaug og støttet henne hele tiden, sier Stanghelle.

– Det er mange internt i Frp som er kritiske til det Listhaug har gjort, og som mener hun gikk for langt. Debatten som kommer i etterkant av dette, om hvilken retning de skal gå, kan utløse interessante prosesser og mye konflikt i partiet, sier Alstadheim.