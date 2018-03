Tirsdag morgen gikk Sylvi Listhaug av som justisminister. Avgangen ble annonsert på Listhaugs Facebook-side.

I Facebook-innlegget går Listhaug hardt til angrep på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Det gjorde hun også i sin avangstale tirsdag morgen, hvor hun anklaget han for knebling av ytringsfriheten og heksejakt.

– Jeg ønsker at Jonas Gahr Støre aldri skal bli statsminister, jeg mener han ikke er egnet til det, sa Listhaug.

Rundt en time senere gikk Støre selv foran mikrofonen, i en pressekonferanse på Stortinget.

– At Sylvi Listhaug ikke ser meg som en verdig statsminister, det er greit å få det avklart. Hun retter nå anklager i alle retninger, og det må vi ta til etterretning, sa Støre.

Trusler

Støre ankom Stortinget med politibeskyttelse, etter at han etter det TV 2 kan erfare har fått trusler de siste dagen.

– Min sikkerhet blir godt ivaretatt. Min bekymring har vært de menneskene som ikke blir passet på hver for seg, som har følt seg utsatt, sa Støre om politibeskyttelsen.

Støre sier det var en riktig avgjørelse av Listhaug å tre av, men mener forklaringen hennes svekker troverdigheten.

– Begrunnelsen hun gir viser likevel at hun ikke har skjønt alvoret i denne saken. Å karakterisere Stortinget som en barnehage den siste uken er ikke en statsråd verdig, sier han.

– En justisminister av alle kan ikke nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. En justisminister mer enn andre statsråder må være samlende og være bevisst på at hun har ansvar ikke bare for hva som er rett og galt, men også ansvar for sårbare mennesker i samfunnet vårt, sier Støre.



Han kritiserte også statsminister Erna Solbergs håndtering av saken.

– Statsministeren har latt det skure og gå. Hun burde ha sett alvoret i dette da hun så Facebook-innlegget. Dette vitner om at hun ikke har ledet regjeringen på en god måte, mener Støre.

​– Svært barnslig

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som fremsatte mistillitsforslaget, reagerer også på Listhaugs angrep på Støre.

– Jeg håper at Listhaug vil oppføre seg som en voksen politiker snart. Hun oppfører seg som et offer, og det er svært barnslig. Enhver maktpolitiker må stilles til ansvar for sine handlinger, sier han til TV 2.

TV 2s politiske kommentator, Aslak Eriksrud, sier Listhaug ikke ser ut til å være en statsråd som går av med bøyd rygg.

– Dette er en statsråd som kvesser klørne og gjør seg klar til nye angrep når hun skal tilbake på Stortinget. Det er ingenting som tyder på at hun kommer til å gå stille i dørene, sier Eriksrud.