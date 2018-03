Se Norges kamper mot Australia (23. mars) og Albania (26. mars). Begge kampene ser du på TV 2 og TV 2 Sumo!

Det norske landslaget er samlet på ny, for to treningskamper den neste uken.

I den anledning har vi sett nærmere på ti av de største treningskamp-øyeblikkene i norsk fotballhistorie.

Opp gjennom årene har det nemlig vært store grunner til å juble også i kamper som ikke har vært direkte utslagsgivende for mesterskap, og her håper vi at det er litt av hvert for envher generasjon.

Her er vår liste over ti store treningskamper for det norske landslaget:

1. Norge-Brasil 4-2, 1997

​​Et drøyt år før Drillo-epokens virkelig store høydepunkt med 2-1-seier mot samme nasjon i VM, viste Tore André Flo og resten av det norske laget at de kunne herje med de lekne brasilianerne. Ronaldo ble satt i skyggen, og stryningen har siden dette vært kjent som «Flonaldo». Han scoret selv to ganger, mens Petter Rudi og Egil Østenstad besørget de andre norske scoringene mot et brasiliansk forsvar der stjerner som Cafu og Roberto Carlos fikk kjørt seg. Samtidig kneblet Henning Berg og Ronny Johnsen den største superstjernen Ronaldo, og det var Djalminha og Romario som satte inn sambagjestenes scoringer på Ullevaal.

AKROBATISK STRYNING: Tore André Flos scoringer mot Brasil i 1997 er nesten like minneverdige som den året etter. Foto: Helge Hansen/NTB Foto

2. Norge-Kamerun 6-1, 1990

Egil «Drillo» Olsens debut som sjef for det norske A-landslaget kom på Bislett i oktober 1990 mot et kamerunsk lag som hadde slått Argentina, Romania og Colombia og gledet en hel fotballverden ved å ta seg til kvartfinale i VM samme sommer. Det skulle bli starten på en fotballrevolusjon her i landet, og foran 8211 tilskuere på Bislett scoret kaptein Rune Bratseth 1-0 målet etter et kvarter. Standarden var satt,før Lars Bohinen, Tore André «Totto» Dahlum, Jan Åge Fjørtoft (to) og Gøran Sorloth fulgte opp den norske festen. Drillo-epoken var i gang, og det til 20 i stil.

NYE DRILLOS: Her er gjengen som startet i Drillos comeback i Düsseldorf. Bak f.v. Morten Gamst Pedersen, Martin Andresen, Brede Hangeland, Thorstein Helstad og Kjetil Wæhler. Foran f.v. Trond Erik Bertelsen, Rune Almenning Jarstein, Per Ciljan Skjelbred, Daniel Braaten, Christian Grindheim og Tom Høgli. Foto: Poppe, Cornelius/Scanpix

3. Tyskland - Norge 0-1, 2009

Drillo gjorde som kjent braksuksess med Norge mellom 1990 og 1998, og tok nasjonen til to VM, men leverte resultatmessig også fantastiske resultater i sin andre periode som sjef. Etter et 2008 der man under Åge Hareide hadde gått et helt kalenderår uten å vinne, tok Drillo over roret på ny i januar 2009. Og jobben med å gjenreise norsk landslagsfotball kunne knapt startet på bedre vis, da man i treningskampen borte mot Tyskland i Düsseldorf leverte på godt gammeldags Drillo-vis. Christian Grindheim scoret seiersmålet, mens landslagssjefen selv etter kamp var litt skuffet over at det hadde gått for sakte med hans lag til tider.

4. Norge-Argentina 1-0, 1986

Store treningskamp triumfer mot store nasjoner er én ting, og ekstra stas blir det også når verdens beste spillere står på motsatt banehalvdel. Det var faktum i april 1986, da selveste Diego Maradona tok med seg sitt Argentina til Oslo for å prikke formen inn mot det forstående verdensmesterskapet om sommeren. Dagen før 1. mai viste Norge at arbeidsmaskinerier kan være bedre enn verdensstjerner, og på en tung gressmatte på Ullevaal vant det som da var Tor Røste Fossens mannskap 1-0 etter scoring av Kjetil Osvold. Samme mann huskes også for en tunnel på Maradona, mens andre sentrale spillere på det norske laget var Hallvar Thoresen, Åge Hareide og Erik Thorstvedt. Kun noen få måneder senere skulle argentinerne vise seg fra en betydelig bedre side, da de under den enestående Maradonas vinger fløy hele veien til VM-gull i Mexico.

ANNULLERT, MEN IKKE MER: Diego Maradona klager til kampleder Erik Fredriksson fra Sverige etter argentinsk annullering på Ullevaal. Foto: Hvaal, Morten/NTB Scanpix

5. Norge-Danmark, 3-1, 1918

Det norske fotballandslagets første seier noensinne hører selvsagt også hjemme på en slik liste. Danskene fikk unngjelde foran det NFFs egne hjemmesider har bokført som 12 000 tilskuere på Gamle Frogner stadion i Oslo, der Norge med sin 3-1-triumf kunne juble for seier for første gang etter en landskamp. Ti år skulle det ta fra den første kampen noensinne, som endte med 3-11-tap mot svenskene, til den første seieren kom i kamp nummer 28. Året før hadde man blant annet tapt 0-12 mot Danmark i København. De norske scoringene på grusen på Frogner ble satt inn av Per Helsing, Johnny Helgesen og Einar «Jeja» Gundersen.

6. Norge-Italia, 1-0, 2000​

Arenaen for ett av de mest ikoniske øyeblikk i moderne tid, da to EM-klare nasjoner møttes for siste test før mesterskapet i Belgia og Nederland. Norge skulle ti dager senere møte Spania til sin EM-debut, og Nils Johan Sembs lag finspisset formen mot nasjonen som to år i forveien hadde slått oss ut av VM i Frankrike. En majestetisk John Carew på topp ble for mye å hanskes med for stjerner som Paolo Maldini, Fabio Cannavaro og Alessandro Nesta, og det var også «Lille-John» som gikk til værs og stanget 1-0-målet i nettet i duell med nettopp Cannavaro. Gianluigi Buffon slengte seg så lang han var, men var sjanseløs, og endte kun opp med å slå hånden i stolpen. Håndleddet var knekket og Buffon mistet det påfølgende EM-sluttspillet der Italia gikk hele veien til finalen der de tapte 1-2 mot Frankrike på mest dramatiske vis. Norge røk som kjent ut i gruppespillet.

MISTET EM: Denne isposen kunne ikke redde Gianluigi Buffon. Han kastet seg forgjeves etter John Carews heading, og kastet i samme slengen bort egen EM-deltakelse sommeren 2000. Foto: Sigurdsøn, Bjørn/Scanpix

7. Frankrike-Norge 3-3, 1998​

I denne perioden var Norge en høyt aktet motstander i treningskamper for å prikke mesterskapsform, og så var også tilfellet da vertsnasjonen Frankrike skulle i aksjon på vårparten forut for VM-sluttspillet i 1998. Et Zinedine Zidane-inspirert fransk lag kunne nok velge og vrake av opponenter, men gikk for Drillos Norge foran 50 000 tilskuere på det som etter hvert med norske øyne skulle bli sagnomsuste Stade Velodrome i Marseille. Selve kampen var et fyrverkeri, der pendelen svingte gjennom hele oppgjøret. Frank Strandli scoret Norges første fra straffemerket, før Laurent Blanc og Zidane selv snudde med to kjappe halvveis i 1. omgang.

VAKKER SCORING: Zinedine Zidane snurret rundt med Henning Berg og utmanøvrerte Frode Grodås. Foto: Presse Sport

Maestroens 2-1-mål var av den eminente sorten, da han vippet ballen med seg over Henning Berg og deretter chippet den over en utrusende Frode Grodås. I 2. omgang utlignet først Tore André Flo, før Vegard Heggem trodde han hadde blitt matchvinner med 3-2-scoringen like før slutt. På overtid slo imidlertid Frankrike og Marcel Desailly tilbake, og satte inn 3-3 på en dødball - deres andre i kampen. Etter kampen sutret Zidane til L'Equipe over at Norge spilte for stygt, men kanskje var det akkurat en slik test som skulle til. Under et halvt år senere var Frankrike verdensmestere, blant annet etter to Zidane-headinger på dødball i 3-0-seieren i finalen mot Brasil.

8. Norge-Argentina, 2-1, 2007

Det som av mange regnes for å være verdens beste fotballspiller noensinne, Lionel Messi, har også fått kjenne på vreden ved å tape privatlandskamp mot Norge. Sammen med lagkamerater som Javier Zanetti og Javier Mascherano var Barcelona-stjernen på det tapende laget på Ullevaal i august 2007. Nok en gang var det John Carew som ble de største norske helten, da spissprofilen scoret begge målene for Åge Hareides lag. Maxi Rodriguez fant veien til nettmaskene for gjestene, men det var Norges store spiss som stjal alt av overskrifter. Overfor den argentinske sportskanalen TYC Sports uttalte Messi at det var Carew som utgjorde forskjellen på lagene. Det må sies å være store ord fra en mann som som oftest selv er den som utgjør forskjellen på lagene.

TØFFE TAK: Lionel Messi fikk det tøft mot Martin Andresen på Ullevaal i 2007. Foto: Lien, Kyrre/NTB Scanpix

9. Norge-Frankrike, 2-1, 2010

Cirka fire år senere var det en annen norsk angriper med bursdag 5. september som skulle stjele overskrifter etter seier mot stor internasjonal motstand. For John Carew og Erik Huseklepp deler ikke bare fødselsdag, men også heltestatus etter heroiske treningskamper. Det franske laget skulle reise seg etter et fiasko-VM i Sør-Afrika, men den nye landslagssjefen Laurent Blanc fikk langt ifra den debuten han kunne ønske seg. Et norsk lag som tok fatt på første kvalik i Drillos andre periode vant 2-1, etter to mål av nettopp Huseklepp. Hatem Ben Arfa scoret franskmennenes mål, mens stjerner som Karim Benzema, Samir Nasri og Loïc Remy alle gikk målløse av banen. Tre uker senere startet EM-kvaliken på best mulig vis for Norge, med 2-1-seier borte mot Island og 1-0-seier hjemme mot Portugal (igjen etter Huseklepp-scoring), men til slutt endte kvaliken med tredjeplass bak Portugal på målforskjell.

SENKET FRANKRIKE: Erik Huseklepp herjet sommeren 2010, og de franske stjernene var blant dem som fikk unngjelde. Foto: Solum, Stian Lysberg/Scanpix

10. Italia-Norge, 1-2, 1985

Oppgjøret som runder av listen vår denne gang er 2-1-seieren borte mot Italia i Lecce i 1985. Den regjerende verdensmesteren Italia tok ledelsen ved Alessandro Altobelli, men Arne Larsen Økland og Vidar Davidsen snudde det for Røste Fossens lag før halvtid. Det italienske laget var rystet, og de 50 000 på tribunene fikk aldri se noe comeback. Norge slo Italia for første gang, og oppgjøret er i ettertid ofte brukt som et eksempel på forskjellen på mediehverdagen da og nå. Kampen ble ikke sendt direkte på TV, og heller ikke i redigert opptak på kvelden (hvilket var vanlig på den tiden). NRK sendte kampen på radio, men måtte tåle leserbrevspalter i alle aviser fra fortvilte nordmenn som raste over at de ikke hadde fått se. Dermed kastet statskanalen seg rundt, sendte en mann til Italia for å hente opptaket av kampen, og programsatte den fire døgn etter den ble spilt. Arne Scheie kommenterte, og sidekommentator var faktisk landslagssjef Røste Fossen selv.

MOTTATT SOM HELTER: De norske målscorerne etter bragden i Lecce ble møtt av fans med norske flagg da de ankom Torp flyplass dagen derpå. Foto: Per Moe/NTB

Hva synes du om listen? Kom med dine innspill på TV 2s Facebook-sider!

PS! Kamper som 1-1 mot Brasil i 1988 da Jan Åge Fjørtoft scoret målet, 2-1-seieren over England i 1971, som selv Drillo hadde glemt i et intervju med Aftenposten over 40 år senere (den ble aldri regnet som offisiell landskamp), og vår første seier mot Sverige i 1918 etter to scoringer av Jeja Gundersen var blant kandidatene som såvidt havnet utenfor vår liste denne gang. Med over 500 privatlandskamper å velge blant, må noen også havne på utsiden!

