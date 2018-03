Statsminister Erna Solberg (H) innkalte til pressekonferanse etter at det ble klart at Sylvi Listhaug (Frp) går av som justisminister.

– Sylvi har gjort en god jobb i de tre ministerpostene hun har hatt i min regjering, sa Solberg på pressekonferansen.

– Den siste uken har vært belastende for Sylvi. Det har vært karakteristikker som ikke hører hjemme i norsk politikk.

Solberg opplyste at Listhaug sa fra om at hun trekker seg i går kveld. Hun ønsket ikke å utelukke en annen ministerpost ved en senere anledning i denne regjeringsperioden.

– Sylvi Listhaug er en hardtarbeidende politiker som setter preg på de sakene hun jobber med, og dette er ikke til hinder for henne å komme tilbake som statsråd senere i denne regjeringen, sier Solberg.​

Vil ikke kommentere munnkurv

Listhaug sa på sin pressekonferanse at hun skulle ønske at hun kunne kommentert anklagene mot henne tidligere, men at hun ikke har fått anledning.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde fått anledning til å kommentere dette på et tidligere tidspunkt, men uansett mener jeg at dette er det beste for landet, sa Listhaug før hun gikk.

Solberg ønsket ikke å kommentere om hun har sagt til Listhaug at hun ikke skulle kommentere angrepen mot henne etter Facebook-innlegget.

– Jeg synes ingen politikere bør ytre seg på den måten, sa Solberg om posten til Listhuag noe senere på pressekonferansen. Hun

– Vil ikke bruke ordet heksejakt

Listhaug uttalte også at hun har blitt utsatt for en heksejakt den siste tiden fra opposisjonen på Stortinget.

– Jeg vil ikke bruke ordet heksejakt, men det har vært en tøff debatt, sa Solberg.

Hun påpekte også at Listhaug har blitt utsatt for karakteristikker, men at det ikke har kneblet ytringsfriheten. Hun mener likevel at en tøff debatt knebler ytringsfriheten, fordi de skremmer andre fra å delta i den offentlige debatten.

Arvtageren kommer fra Frp

Arvtageren i Justisdepartementet er foreløpig ikke noe Solberg vil spekulere i. Hun presiserte likevel at ministerpostene ble fordelt på Jeløya, og at det i utgangspunktet er Frp som har denne posten.

– Det er ikke klart ennå, det vil bli statsråd senere i dag, og da vil det i alle fall bli utnevnt en midlertidig erstatning, og så vil jo Fremskrittspartiet sikkert bruke litt tid på dette, sa Solberg.

Listhaug går av etter en turbulent uke der det har stormet rundt et Facebook-innlegg hun la ut der hun hevdet at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», akkompagnert av et bilde av bevæpnede og maskerte personer.

Innlegget førte til at Rødts Bjørnar Moxnes fremmet et mistillitsforslag mot Listhaug, som skulle behandles i Stortinget i dag. Erna Solberg var beredt til å stille kabinettspørsmål dersom forslaget fikk flertall.