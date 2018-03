​​Dette er en gøy jobb, for den slitte kjellerstuen med det røde vegg til vegg-teppet skal bli til en ordentlig «mancave». Det betyr hjemmekino og biljardbord. Huseier har mange kompiser, og han tenker at dette rommet kan bli til deres fremtidige samlingssted.

Designers plan

Astrid er klar for designerjobben. Her kan man kanskje utfolde seg litt ekstra, lage et spennende rom som ikke egentlig er hverdagsstuen. Hun ser for seg buet sofa, fløyel, messing, sort blank stein og palmetapet. Her skal det ikke spares på kruttet.

Hun vil dele rommet opp i to soner, en med biljardbord og oppbevaring, og en for «hjemmekinoen».

Så vil hun lage en liten bardisk under vinduene, med topp i sort stein, samme stein som også skal kle den nye peisløsningen.

FØR: Her skal det bli forandring. Foto: Pandora Film

Arbeidet

Huseier har selv tatt opp det gamle gulvet, isolert, lagt varmekabler og støpt. Det kommende biljardbordet er nemlig tungt, og gulvet må være solid.

Vi for vår del setter i gang med å lekte ut veggene for å isolere. Dersom et slikt kjellerrom skal bli brukt, må det være lett å holde varmt. Veggene blir kledd med plater der det skal bli tapet.

Ellers skal det være en del panel på veggene. Dette panelet kalles karosseripanel og består av bord som er så smale at de kan monteres i bue. Panelet blir beiset i en farge som står flott til den nydelige palmetapeten.

SPESIELL VEGG: Palmetapet og karosseripanel. Foto: Pandora Film

Gulvet

Der det skal være biljardbord legger vi ned «linoleumsfliser». Sorte og blå i rutemønster. Lett å legge og lett å holde. I kinodelen legger vi teppe.

Peisen

Her fjerner Jørgen deler av den gamle peisløsningen slik at han kan bygge opp en rettere variant. Hjørneinnsats blir satt inn, og hele affæren blir til slutt kledd med sort komposittstein. Slike plater brukes vanligvis som benkeplatemateriale.

VARME: Peis kledd med sort stein. Foto: Pandora Film

Sofa

Sofaen skal være buet, og vi skal bygge den selv. Her er mange buede linjer; i taket, på toppen av ryggen på sofaen, og selve sofaskroget. Andreas sager til flere helt like stykker i kryssfiner, med identiske buer. Så lager han et stenderverk til sofaen som blir kledd med bøybar mdf.

Møbeltapetserer Anders Kristian får de samme buene og lager sete og rygg som blir kledd med sjøgrønn fløyel.

Til slutt monteres metallrør mellom sofarygg og tak slik at dette danner en åpen skillevegg til resten av rommet.

TV-KROKEN: En spesiallaget buet sofa. Foto: Pandora Film

Oppbevaring og bardisk

Vi lager en skapseksjon bestående av Ikea-skrog. Frontene har vi bestilt på nettet fra et svensk firma som spesialiserer seg på å lage fronter til slike skrog (se produktliste).

Bardisken er i samme materiale som peisoverflaten, og den knyttes fint sammen med oppbevaringsenheten. Over selve benkeplaten monterer vi et speil og diverse oppheng for glass.

VED BAREN: Fine oppheng for glass. Foto: Pandora Film

Biljardbord

Biljardbordet kommer som et byggesett, og du kan selv bestemme fargen på filten. Astrid velger en skarp blågrønn farge. Det er litt jobb å sette sammen bordet, men flinke gutter fikser det meste!

Da er det bare å montere diskokuler i taket, fyre opp i peisen, og glede seg til å vise resultatet til Kristoffer og kompisene hans.

LYSER OPP: Biljardbordet har fått en kul farge. Foto: Pandora Film

Har rommet svart til forventningene?

Kristoffer har nå hatt den nye kjellerstuen sin i noen måneder, og ja,- han er fornøyd.

– Rommet fungerer som bare det. Det er blitt en ekte mancave. Jeg bruker rommet veldig mye, kanskje for mye, for det har blitt gjort lite annet av det jeg hadde planlagt i resten av huset, sier han.

– Vi har hatt biljardturneringer og seriemaraton på lerretet, og det er skikkelig gøy, legger han til.

TIL FEST OG MORO: Stemning med discokuler. Foto: Pandora Film

– Har kjærestene til kompisene fått komme på besøk?

– Ja de har vært innom og sett, og det ble tommel opp. Men dette er først og fremst guttas rom, sier han.

Gøy å høre, og lykke til videre Kristoffer! Takk for oss.

