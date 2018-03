Savez-vous où Paul est? Parlez-nous de notre journaliste!

For to uker siden reiste Haugesund-kvinnen Ine Rossebø Knudsen (22) alene til Paris for å ta seg en liten ferie.

Den siste dagen i ferien møtte hun en mekaniker med navn Paul som tok henne med storm.

Ine vet bare fornavnet hans, og at han er 26 år gammel og jobber som mekaniker

– Jeg hadde jo tenkt at det hadde vært koselig med en fransk flørt, men jeg hadde egentlig gitt opp dette da avreisedagen nærmet seg. Men plutselig så jeg ham på den andre siden av Champs-Élysées, sier Ine til TV 2.

Fanget av øyeblikket

Ine gikk over veien og sa «bonjour».

– Han smilte og svarte «bonjour». Han sa noe på fransk, men det er ikke et språk jeg kan noe godt. Til alt hell viste det seg at han hadde studert i Australia og var god i engelsk, sier hun.

Paul fortalte at han var ute for å handle klær, og spurte om Ine ville bli med. Det to endte på en kafé sammen, hvor de rakk å drikke brus før Paul fortalte at han dessverre måtte på jobb.

– Jeg spurte ham om vi kunne ta en selfie før han gikk. Det syntes han var veldig koselig. Vi tok et bilde foran Triumfbuen, forteller Ine.

Det var først da Paul hadde gått, at hun kom på at hun ikke visste noe mer om ham enn fornavn, alder og yrke.

– Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte. Jeg ble så fanget av øyeblikket, sier hun til TV 2.

Spurte radiolyttere om råd

På lørdag fortalte hun historien i NRK P3-programmet «Lørdagsrådet», og siden da har mange tatt kontakt – inkludert en gammel flamme Ine forteller at hun nå har et godt øye til.

– Jeg sendte egentlig inn et spørsmål til «Lørdagsrådet» anonymt, men så ringte de meg og spurte om jeg kunne fortelle litt. Jeg tenkte at: «ja, ja, dette er ikke verdens flaueste dilemma, så jeg kan stå frem med navn og alt, jeg», sier Ine.

I programmet ble hun rådet til å fortsette jakten på Paul.

– De foreslo at jeg kunne ringe metroen, men jeg har ikke gjort det enda. Jeg vil gjerne se hvor langt bildet jeg har av oss kan ta meg, forteller hun.

Lyver om vennskap med Paul

Etter «Lørdagsrådet» har Ine fått en rekke henvendelser fra personer som påstår at de kjenner Paul.

– Noen sier at de kjenner Paul, men så viser det seg at det ikke stemmer. Noen lyver for å komme i kontakt. Det er jo hyggelig, det, men det er jo Paul jeg leter etter, sier Ine.

22-åringen forteller at også gamle flammer har tatt kontakt med henne etter at hun fortalte sin historie i «Lørdagsrådet».

– Gamle flammer som det ikke ble så mye mer med, har tatt kontakt. Det er spesielt én som tok kontakt som er aktuell. Selv om jeg ikke finner Paul, så kan jo denne historien ende godt likevel, sier hun lurt.

