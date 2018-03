Kitty og jeg skal gå nesten 300 kilometer i løpet av påsken.

Ingen stor utfordring, ingen stor kraftanstrengelse for meg, sannsynligvis heller ikke for bikkja. Vi skal gå korte dagsetapper og overnatte på hytter der det stort sett er strøm, mat og varme.

I utgangspunktet er dette altså en alminnelig påsketur som veldig mange andre også tar seg tid til i ferien.

Likevel har jeg aldri vært så nervøs før en tur. Jeg tenker på alt som kan gå galt. Og jeg tenker på en bok som kom på 80-tallet der det heter at «Alt går galt». Forfatteren skriver at alt som kan gå galt, går galt. Og når det går galt skjer det på det verst tenkelige tidspunkt.

Dette er ifølge boken loven om alle tings iboende faenskap. Det er dette jeg er redd for nå.

«Tibetansk teppetisser»

Planen min er å gå over fjellet, fra Fondsbu i Jotunheimen til Haukeli helt sør på Hardangervidda, og rapportere om stort og smått.

Jeg skal intervjue påsketurister, beskrive stemningen i påskefjellet , skrive om opplevelsene på TV2.no og lage reportasjer.

Med meg på turen er familiens hund, Kitty, som er 6 år og under 3 kg. Hun er liten, men tøff – og kommer til å klare turen uten problemer. På grunn av størrelsen vekker hun litt oppmerksomhet. Vanligvis er bikkjer på fjellet litt større. Noen prøver seg også på en morsomhet:

– Hva slags rase er dette da? Er det en Tibetansk teppetisser? Hehe.

Joda, vi får noen kommentarer. Men hun er en fantastisk kontaktskaper. De fleste ser at det er en pomeranian, mange vil hilse på og snakke med henne. Hun er min åpning til folket på fjellet. Så det er ikke bikkja jeg bekymrer meg for.

Telefon-avhengig

Jeg har nemlig gjort meg avhengig av min iPhone.

Ved hjelp av telefonen skal jeg filme, redigere, sende hjem reportasjene og bruke den til å rapportere direkte fra fjellet. Og til en telefonsamtale innimellom. Det store spørsmålet er om batteriet vil holde.

Alle med iPhone vet at batterier kollapser kjapt i kaldt vær. Det er min største bekymring, selv om jeg har investert i en kraftig power-bank, som kan lade opp telefonen ti ganger. Jeg får holde den varm i lomma når den ikke brukes. Men når det skal filmes må vottene av. Det er knotete å trykke på skjermen i kraftig sollys, sterk vind, sno og iskald vær og med kalde fingre. Jeg frykter for å miste telefonen i snøen. Alt dette tenker jeg på. Det bekymrer meg.

Og det er ikke bare selve telefonen som kan skjære seg. Jeg har installert app'er som skal hjelpe meg til å redigere, sende sakene hjem og bringe direkte-bilder ut til det norske folk. Vil disse holde og vil de fungere i kulda på fjellet? Det bekymrer meg også.

Denne bekymringen har også smittet over på tanker om resten av utstyret, vil det holde? Jeg har med pc, selfie-stang, mikrofoner og en haug med ladere. Og pulk til å legge alt i. Noe av dette kan kan bli ødelagt hvis pulken velter, hvis jeg tryner eller hvis alt fryser.

Det er heller ikke dekning alle steder på fjellet. Jeg er avhengig av god 4G dekning for å få sendt hjem reportasjene og for å direkterapportere. Ifølge Telenors dekningskart mangler det dekning store deler av turen. Jeg må derfor benytte anledningen til å sende fra meg stoffet når jeg har kontakt. Jeg må sørge for å være i områder der det er dekning når jeg skal levere. Og selv om det ifølge kartet er dekning kan det godt hende den ikke er god nok. Det bekymrer meg.

Påskefjellet

Og så har jeg en bekymring til; været. Blir det storm, kraftig vind, heftig snøvær eller sprengkulde kan jeg også få problemer. Da må jeg holde meg på hytta uten mulighet til å komme meg videre og få gjort jobben jeg har planlagt så nøye.

Men vi satser på at alt går bra. At vi klarer å formidle gode og morsomme historier fra påskefjellet. Følg med på Nyhetskanalen, TV 2-Nyhetene og her på TV2.no sine nettsider. Kitty og jeg, til tross for bekymringene, gleder oss enormt til turen. Til folkene vi møter, til stillheten i fjellet, til påske-sol, fint vær, gode reportasjer, god dekning og gode opplevelser.

Første etappe går fra Fondsbu til Tyinstølen onsdag 21. mars. Og så håper vi å være framme på Haukeli 3. april.