Tirsdag morgen, to timer før et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug skulle behandles i Stortinget, ble det klart at hun går av som justisminister.

I statsråd tirsdag ettermiddag ble fiskeriminister Per Sandberg (Frp) utnevnt som fungerende justisminister. Samtidig starter jakten på Listhaugs permanente etterfølger.

– For øyeblikket er det spørsmål om å utnevne en ny justisminister fra Frp. Vi fordelte verv i regjeringen i forbindelse med Jeløya-plattformen og samarbeidet for regjeringen. Og det forandrer ikke på det spørsmålet, hvis ikke Frp ønsker å ta det opp, og det har jeg ingen tro på at de gjør, sa Erna Solberg på sin pressekonferanse tirsdag morgen.

TV 2s eksperter har dermed ikke tro på en større omrokering i regjeringen.

– Først og fremst er det naturlig at det blir ny justisminister fra Frp. Det er lite sannsynlig at det kommer en ny og større omrokering av statsråder og statsrådsposter bare et par måneder etter de store endringene i regjeringen da Venstre gikk inn med tre statsråder, forklarer TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

Mange kandidater

Nå starter den store tenkejobben i Fremskrittspartiet og for statsminister Erna Solberg.

– Det blir spennende å se hva Siv Jensen tenker. Dette er deres statsrådspost, men Fremskrittspartiet har hatt tre justisministere, og ingen av dem har vært noen suksess. Det blir spennende å se hva de gjør nå, forteller han.

Eriksrud peker på at en av dagens statsråder fra Frp kan bli ny justisminister.

– Det kan godt hende at en av de sittende Frp-statsrådene overtar den viktige justisministerposten. Der har partiet sterke navn som blant annet Jon Georg Dale, Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen, sier han.

– Kan få den rake motsetningen til Listhaug

Jon Georg Dale ble utnevnt som landbruks- og matminister i regjeringen i desember 2015. Han overtok landbruksministerposten fra nettopp Sylvi Listhaug, som da ble innvandringsminister.

– Hvis vi får Jon Georg Dale som justisminister, så får vi den rake motsetning til Sylvi Listhaug. Det eneste som forener dem, er at de er fra samme fylke. Ellers er de to vidt forskjellige politikere, sier Eriksrud.

Han peker på noen av forskjellene mellom de to.

– Mens Sylvi Listhaug er en konfliktorientert politiker, som er veldig utadrettet og kjører sitt løp, så er John Georg Dale en løsningsorientert politiker, som yter stor respekt. Ikke bare i Fremskrittspartiet, men i Høyre, i Venstre og i opposisjonen på Stortinget, sier Eriksrud

– Mens Sylvi Listhaug kommer fra den verdikonservative kristne delen av Fremskrittspartiet, så er Jon Georg Dale på den andre siden. Han tilhører den liberale delen. Han er også sånn sett den mest innvandringsliberale i Fremskrittspartiet, fortsetter TV 2s kommentator.

– Lite som tyder på at kabalen er lagt

Et annet navn som trekkes frem er Åse Michaelsen, som i dag er eldre- og folkehelseminister i regjeringen.

– Hun har erfaring fra justiskomiteen på Stortinget fra tidligere for Fremskrittspartiet. Hun er også et mulig navn som ny statsråd i dette departementet. Men ettersom jeg tolket statsministeren dit at vi får en settestatsråd i dag, så er det lite som tyder på at de har lagt ferdig den kabalen, sier TV 2s politiske reporter Kjetil Løset.

Politisk kommentator i Dagsavisen, Arne Strand, sier det er for tidlig å spekulere i hvem som blir ny justisminister. Han tror imidlertid ikke at fungerende justisminister Per Sandberg blir værende i rollen som justisminister.

– Det kan være slik at statssekretær Sveinung Rotevatn (V) kan rykke opp. Han har en mulighet fordi han er statssekretær og at han er en solid kar, men da må Venstre gi fra seg en person i regjeringen, sier han til TV 2.