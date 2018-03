Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy er ifølge nyhetsbyrået Reuters i politiets varetekt.

En domstolskilde sier at årsaken er etterforskningen av ulovlig valgkampfinansiering.

Han avhøres i forbindelse med en etterforskning av straffbare økonomiske forhold i forbindelse med sin valgkamp i 2007, skriver avisen Liberation.

Avisen Le Monde skriver at politiet i Nanterre etterforsker om den tidligere presidenten mottok ulovlige valgkampbidrag under presidentvalget i 2007. Han skal ha blitt avhørt om mulige bidrag fra Libya, ifølge avisen.

I 2014 erklærte Sarkozy sin uskyld da han ble anklaget for korrupsjon.

Han var blant annet etterforsket for påstander om at han på ulovlig vis mottok penger fra Frankrikes rikeste kvinne Liliane Bettencourt under presidentvalgkampen i 2007. Påstander om at han tok imot valgkampbidrag fra Libyas leder Moammar Gadafi i 2007 var også etterforsket.