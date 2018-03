Tirsdag morgen, to timer før et mistillitsforslag mot Listhaug skulle behandles i Stortinget, ble det klart at hun går av som justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Klokken halv ni startet Listhaugs pressekonferanse, der hun angrep Ap-lederen, slik hun også gjorde på Facebook.

– Målet i valgkampen var å holde Jonas Gahr Støre unna statsministerens kontor. Jeg mener at han ikke er egnet til å styre landet, sier Listhaug.

Støre som alternativ «katastrofalt»

Hun gjentok senere at dersom regjeringen skulle gå av på grunn av mistillitsforslaget mot henne, så var muligheten der for at Støre ble statsminister. Dette omtalte hun som «katastrofalt», og noe hun ikke ønsket.

– Jeg ønsker at Jonas Gahr Støre aldri skal bli statsminister, jeg mener han ikke er egnet til det.

Listhaug påpekte også at hun ikke kommer til å endre seg som følge av denne stormen som har rast.

– Jeg ønsker ikke å forandre meg, jeg ønsker å være den jeg er, og det er viktig for min integritet.

Hun lovet at hun kom til å fortsette debatten med Arbeiderpartiet om asylpolitikk. Samtidig forklarte hun hvorfor hun mener hun er utsatt for en heksejakt av partiene på Stortinget.

– Jeg har bedt om unnskyldning. Det er tydeligvis ikke godt nok for disse partiene. Det sier vel at det var et mål for disse partiene å fjerne meg, sier Listhaug, og påpekte at hun kommer til å fortsette å skape debatt.

– Har omgjort norsk politikk til en barnehage

Hun takket også Frp og Siv Jensen for at de har støttet henne gjennom hele konflikten, og presiserte at dette har vært helt og holdent hennes valg.

– Det har vært en helt surrealistisk uke, der et Facebook-innlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da er det mitt ansvar å opptre voksent, sier Listhaug.

Samtidig lovet hun at hun ikke kom til å gå stille i dørene når hun er tilbake som stortingsrepresentant.

– Jeg vil være meg selv, jeg vil ikke være som alle andre. Jeg vil konsentrere meg hundre prosent om å fronte Fremskrittspartiets politikk, sier Listhaug.

Hun ønsket ikke å si noe om hvem som var informert om beslutningen om å trekke seg, eller når hun kom tok avgjørelsen om å trekke seg.

Kristelig folkeparti ble også omtalt av Listhaug som et parti uten styring og «totalt uten ryggrad», da hun fikk spørsmål om KrF kunne gå inn i regjering nå som hun ikke lenger er statsråd.

– Et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette

Frp-leder Siv Jensen sier hun er lei seg for at Sylvi Listhaug går av som justisminister og garanterer at den politiske karrieren hennes langt ifra er over.

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.​

Statsminister Erna Solberg (H) var også beredt til å stille kabinettspørsmål, noe som trolig ville ført til regjeringskrise i Norge. Når Listhaug nå har gått av, får ikke mistillitsforslaget denne konsekvensen. Listhaug fikk spørsmål om hvordan hun mente at statsministeren har håndtert saken.

– Jeg skulle ønske at jeg hadde fått anledning til å kommentere dette på et tidligere tidspunkt, men uansett mener jeg at dette er det beste for landet, sa Listhaug før hun gikk.

Startet med et Facebook-innlegg

Kjernen av saken er en politisk uenighet om hvem som skal ha rett til å ta bort statsborgerskapet til kjente terrorister som innehar dobbelt statsborgerskap. Høyre og Fremskrittspartiet mener politiet skal ha rett til å ta statborgerskapet fra folk, mens de andre partiene på Stortinget - altså et flertall - mener en domstol må gjøre dette.

Sylvi Listhaug publiserte i begynnelsen av mars et Facebook-innlegg der hun skrev at «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», akkompagnert av et bilde av bevæpnede og maskerte personer.

I etterkant av Facebook-oppdateringen, og alle reaksjonene mot den, nektet Listhaug å beklage og slette innlegget. Til slutt ble det slettet, med bakgrunn i at Listhaug ikke hadde rettighetene til bildet som ble brukt.

Listhaug skulle si beklage fra Stortingets talerstol i forrige uke, men måtte opp på talerstolen hele fire ganger før Stortinget så seg fornøyd med unnskyldningen. Samtidig fremmet Rødt et mistillitsforslag som etter unnskyldningsseansen ble støttet av MDG, SV, Ap og Sp. Mandag ble det klart at KrF heller ikke hadde tillit til Listhaug.