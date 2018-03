Tirsdag morgen ble det kjent at Sylvi Listhaug (Frp) trekker seg som justisminister.

Frp-leder Siv Jensen sier hun er lei seg for at Sylvi Listhaug går av som justisminister og garanterer at den politiske karrieren hennes langt ifra er over.

– Jeg har hatt et inderlig ønske om at Sylvi skulle fortsette som justisminister. Hun har vært og ville vært en god justisminister for Norge og Frp, sier Jensen i en uttalelse til NTB.

– Jeg kan garantere at Sylvi Listhaugs politiske karriere langt fra er over. Den har bare så vidt startet. Arbeiderpartiet og KrF har ikke klart å fjerne Sylvi Listhaug, dere har gitt henne den beste starten på hennes videre karriere, fortsetter hun.

Frp-lederen sier partiet har stått bak Listhaug hele veien.

– I helgen snakket jeg med fylkeslederne i Frp. Samtlige stilte seg bak Sylvi Listhaug og var klare til å gå ut av regjering for å svare på mistillitsforslaget. Det var ikke på noen måte aktuelt å bøye av for kravet fra Ap og KrF om å skifte ut Sylvi.

Moxnes: – Ikke et offer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som først fremmet mistillitsforslaget mot Listhaug, sier til TV 2 at han er fornøyd med hennes avgjørelse.

– Dette var det eneste riktige å gjøre. En maktpolitiker må stilles til ansvar for det hun gjør, sier han.

Rødt-lederen reagerer imidlertid på Listhaugs formulering av sin avgang, og mener hun feilaktig fremstiller seg som et offer i saken.

– Jeg håper at Listhaug vil oppføre seg som en voksen politiker snart. Hun må stilles til ansvar for å anklage noen for å støtte terrorister, dette har hun selv satt i spill. Da kan du ikke kalle deg et offer, det er svært barnslig, sier han.

Moxnes sier han ikke visste hvor veien kom til å gå etter at forslaget om mistillit var fremmet.

– Inne på Stortinget var den nok en del som var i tvil om hvor opponionen var. Men da vi fremmet forslaget utløste det en voldsom mobilisering. Hun fikk blomster, og det var jo hyggelig, men vi fikk samlet inn over 15 millioner kroner, sier han, og refererer til motaksjonen organisert på Facebook, som samlet inn millioner til «Leger Uten Grenser».​

– Riktig at hun går av

Audun Lysbakken, leder for SV, er også godt fornøyd med at Listhaug trekker seg fra ministerposten.

– Det er riktig at hun går av. En statsråd som ikke har tillit i Stortinget bør gå av. Vi slipper altså en forestilling der Erna Solberg i verste fall kunne insistert på at en statsråd uten tillit skulle blitt sittende, sier han til TV 2.

Lysbakken reagerer på at Listhaug anklager opposisjonspartier for en heksejakt etter at hun publiserte det omstride Facebook-innlegget.

– Listhaug er et menneske med masse makt. Hun har brukt den makten til å tråkke på mennesker, spre ytterliggående ideer og inspirere miljøer som kan være farlige. Hun er jammen ikke offeret her, mener han.

– Det hun sier viser at unnskyldningen hun kom med var helt tom, mener Lysbakken.

Helleland: – Uselvisk

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, sier han har stor respekt for at Sylvi Listhaug (Frp) går av som justisminister.

– Jeg synes Sylvi gir en veldig god begrunnelse, det har blitt en veldig vanskelig situasjon, sier Trond Helleland til NTB.

Avgangen han omtaler kommer etter et mistillitsforslag som et flertall av partiene på Stortinget stilte seg bak. Helleland mener at Listhaugs beslutning om å gå av var uselvisk.

– Hun sier også i kommentaren at Frp fortsatt skal være en del av regjeringssamarbeidet, og at hun ikke skal stille seg i veien for det, sier Helleland, for så å beskrive situasjonen som tøff for Listhaug.

Støre-angrep

I Facebook-innlegget hvor Listhaug annonserte at hun trakk seg, går hun hardt til angrep på Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Det gjorde hun også i sin avangstale tirsdag morgen.

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges fremtid. Jeg kommer aldri til å godta at debatten legges på Støres premisser», skriver Listhaug i Facebook-innlegget.

«Ytringsfriheten er en viktig norsk og vestlig verdi vi må stå opp for. Jeg kommer aldri til å være en politiker som er lik alle andre. Jeg vil være meg selv», skriver Listhaug.