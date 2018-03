- Jeg er glad for at Siv og hele partiet var villig til å legge regjeringsdeltagelsen til side for å støtte meg som justisminister. Men jeg kan ikke tillate at min avgang åpner for at Frp mister makt og gjennomslag, skriver Listhaug i et innlegg som også blir postet på Facebook-sidene hennes.

Hun framholder at hun går av frivillig.

- Det har vært helt opp til meg selv om jeg skulle stå hele veien ut, eller om jeg skulle trekke meg, skriver Listhaug

