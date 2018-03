Lørdagen starter egentlig flere dager i forveien. Allerede mandag evaluerer politiet helgen som var, og ser fremover. Hvilke arrangementer kan skape utfordringer eller bråk? Hvilke utesteder kan by på trøbbel? Og hvilke personer må de holde et ekstra øye på?

Det er mange i politiet som jobber i kulissene for å sørge for at helgene går rolig for seg i hovedstaden, og flere aktører som samarbeider for å minimere overstadig beruselse, vold og sedelighetssaker.

Tirsdag møter politiet vekterselskapene og restauranteiere, onsdag legger Seksjon for etterretning frem risikovurderinger og informasjon om hvor ulike kriminelle grupperinger beveger seg for å legge en plan for hvordan ressursene skal brukes. Åsted Norge fikk være med på et slikt møte. Det er tidlig onsdag morgen, og en gruppe polititjenestemenn er samlet til «onsdagsbrief» på et møterom på Sentrum politistasjon.

Bet av nesetupp

– Det var mye mennesker ute i helgen, som forventet. Det har vært to relativt rolige helger, så vi får se hva denne helgen bringer. Vi hadde èn stygg voldssak, der en mann ble bitt av en del av nesen. Men vi fant igjen tuppen, så legene fikk sydd den på. Bra jobba, sier Magnus fra etterretningsseksjonen

Avsnittsleder Edvard Danielsen og makkeren er på vei til en leilighet der det venter flere rusede personer som har truet hverandre på livet med kniv. Polititjenestemennene aner ikke hva som venter dem når de ankommer.

Mistenkte er identifisert, men ikke pågrepet. Det er et navn på blokka for patruljene ute å følge med på. Det handler om å være i forkant.

Det er ikke mange arrangement som peker seg ut som «risikoarrangement» denne helgen, men politiet forventer fullt belegg på restauranter med servering i hele sentrum. Det øker sjansen for ordensforstyrrelser og vold. De diskuterer utesteder og ulike typer klientell. Magnus fra etterretning avslutter med en fotoserie.

Skuddsikker vest og machete

– Denne karen er påtruffet med skuddsikker vest og har tilgang til våpen. Han er aktuell for kontroll og visitasjon. Mannen til høyre sitter heldigvis i varetekt. Mannen til venstre er på frifot. Han ble pågrepet sist med skytevåpen, machete og skuddsikker vest. Det er vel en grunn til at han går med denne skuddsikre vesten. Det er et høyt konfliktnivå i miljøet han beveger seg i, oppsummerer han.

Så kommer de etterlyste.

– Noen er de samme som i forrige uke, men merk dere en ny mann med navn XX (anonymisert, red.anm). Han skal pågripes for avhør. Jeg vurderer han til å være farlig. Jeg har vært med på en pågripelse av han i bopel med beredskapstroppen hvor det ble truet med våpen. Det er grunn til å utvise varsomhet ved pågripelse av han, sier Magnus.

Edvard Danielsen noterer flittig. Han er avsnittsleder og har ansvaret for de operative styrkene ut på gata på kveldstid denne helgen. Lørdag ettermiddag er det hans tur til å ta informasjon videre til sine mannskaper i ordenspatruljen før de finner veien ut på gata. Danielsen har 16 års erfaring fra politiet. Han er forberedt på det meste når han ikler seg uniformen.

– Det kan være alt fra ran og knivstikking til festbråk, nachspiel til i verste fall drap og voldtekt. Vi må være åpne for det meste, sier han når vi ruller ut av stasjonen.

Danielsen sjekker kollegaen som ble angrepet av en mann i slutten av tyveårene under en pågripelse. Mannen satte en såkalt beinlås på polititjenestemannen så han nesten mistet bevisstheten. For dette og flere andre forhold ble mannen nylig dømt til ti måneders fengsel. Politimannen måtte sjekkes på legevakta.

100 i masseslagsmål

Etter kort tid blir de tilkalt til en parkeringsgarasje i sentrum. To rusmisbrukere har truet hverandre med kniv. En annen patrulje var først på stedet og har kontroll over situasjonen, så Edvard og makker Lars Erik drar ut igjen. Etter kort tid får de melding om en hendelse i et parkeringshus. Er det ikke samme sted? Jo. Èn av de to rusmisbrukerne har segnet om. Kompisen forklarer at han trolig har tatt GHB da politiet kom, for å unngå å bli innbragt til arresten. Han blir hentet av sykebil. Danielsen gjør seg på ny klar for andre oppdrag.

Neste melding kommer inn over sambandet:

«Melding om masseslagsmål ved Oslo S. Trolig på spor ti. Det ser ut som det kan være holmliafolk mot stovnerfolk ute på skinnegangen. Vi varsler tog nå, over.»

Blålysene på, vi er like i nærheten. Omtrent 100 ungdommer har samlet seg rundt slagsmålet.

– Få inn flere folk fra Flytog-siden, vi går inn fra Byporten-siden!

Da patruljen ankommer, perrongen er situasjonen kaotisk og ungdommene løper i alle retninger.

«Motherfucker!»

Edvard og Lars Erik forsøker å få kontroll over situasjonen, og får via operasjonssentralen vite at en ung gutt i rød jakke er en av hovedpersonene. Edvard finner gutten og huker tak i han. Gutten klepper tak i politimannens krage og kjemper imot, men er dobbelt så liten som den bredskuldrede politimannen. Kontakten de to imellom er mildt sagt intens.

– Ikke stikk av når jeg tar tak i deg! Det er bare tull.

– Bror ikke kast meg sånn mann!

– Du er litt for ung til å holde på sånn! Hvor gammel er du?

– Like gammel som moren din!

– Er du det ja? Ok. Vi er der ja.

– Ja vi er der bror. Slapp av! Motherfucker.

– Du, pass deg nå! Sitt i ro. Hvor gammel er du? Nå spør jeg deg for siste gang.

– 14.

Danielsen får kontroll over situasjonen. De sender noen av ungdommene rett hjem, men hovedpersonen blir kjørt på barnevernsvakta.

Patruljen er rystet over oppførselen til de unge guttene.

– 14 år! Og så snakker han sånn til politiet. Han prøver å slåss med meg!

Danielsen får ikke mye tid til å dvele ved 14-åringen. De får straks inn en ny melding:

Kveler politimann

En politibetjent har blitt angrepet midt på Grunerløkka.

Danielen leser opp fra iPaden der han får inn all informasjon:

«Makker slet med å få puste et øyeblikk. Vi klarer oss. Han slet med å få puste et øyeblikk. Helvete!»

Gjerningsmannen skal ha bakgrunn fra Fremmedlegionen. Han har forsøkt å kvele politimannen med en beinlås så han nesten mister bevisstheten.

«Han har mange års militær trening i utlandet. Jeg har blitt slått i ansiktet og fikk en solid kvelning. Han er ikke god, han her.» hører vi over sambandet.

Når patruljen ankommer stedet, har patruljen fått kontroll. Mannen skal ha kranglet og utøvd vold mot en kvinnelig bekjent. En kompisgjeng kom kvinnen til unnsetning. Da eskalerte situasjonen.

– Jeg har vært borti han før. Han er en sånn fremmedlegion-type. Det var et basketak mellom de. Jeg brøt inn, så får han satt en sinnsyk beinlås på meg. Begge lårene bak meg, og slo meg i ansiktet, forklarer politibetjenten som nesten mistet bevisstheten under pågripelsen, og må sendes til legevakten.

Idet mannen blir lagt i bakken av politiet, får han et skrubbsår i panna. Det må sjekkes ut av helsepersonell før han kan kjøres til arresten. Men Danielsen vil ikke ha den uforutsigbare mannen på legevakta blant vanlige folk.

– Han her er tydeligvis ikke noe god mann. Så han skal ikke til noe legevakt. Vi får ambulansen til å komme hit til å ta en sjekk på han før vi kjører han til arresten, sier Danielsen.

Mannen blir sjekket på stedet før han kjøres til arresten. Han blir sittende i varetekt i 79 dager. I slutten av februar ble mannen dømt til ti måneders fengsel for forholdet.

Økt brutalitet

Etter 14 år i Oslo-politiet merker avsnittsleder Edvard Danielsen en økt brutalitet i gatebildet.

– Det har blitt litt tøffere og litt råere. Det har blitt mer bruk av kniv og våpen. Det er råere og hardere vold, sukker han.

Etter 15 timer på jobb og totalt 169 oppdrag for politifolkene på jobb er det på tide å komme seg hjem.

– Det har vært en lang og slitsom vakt. Det ble 15 timer på jobb. Det har vært hektisk. Jeg tror de fleste vil hjem og legge seg noen timer før vi skal på jobb i morgen, sier Edvard Danielsen.