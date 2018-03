Statens Vegvesen stanset mandag et litauisk vogntog lastet med Teslaer på vei til norske kunder.

Dårlige bremser

– Vi mistenkte at vogntoget hadde dårlige bremser under veiing, og tok den til side for grundige kontroll, sier skiftleder ved Svinesund Jon Reidar Vestby til TV 2.

– Det viste seg å stemme. Det var veldig dårlige bremser på vogntoget. På hengeren var det halvparten av den bremsen den skal ha, sier han.

Vogntoget lastet på Teslaene i Gøteborg, og det var andre gang på ti dager at kontrollørene på Svinesund stanset en slik Tesla-transport.

Lovet å rydde opp

9. mars ble et annet vogntog stanset med svært like problemer. Kjøretøyet var fra et annet selskap, men også dette kom fra Litauen.

– Tesla gikk ut og sa de skulle rydde opp i dette, men det har åpenbart ikke skjedd ennå, sier Vestby.

Mandagens vogntog hadde i tillegg til bremseproblemer, løst påbygg og utslitt hengerfeste.

– Det ble full stopp og kjøreforbud, sier Vestby.

Teslaene må lastes over på et nytt kjøretøy før det kan fraktes videre til ventende nye eiere.