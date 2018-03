Etter en landskamp for Argentina i 2014 snakket Messi om problemene med at han ofte spydde under kamp.

– Det skjer hele tiden, for klubblaget også, sa Barcelona-stjernen da.

Nå er det tatt grep, og Messi har fått bukt med oppkast-problemene, forteller han til La Cornisa TV, ifølge ESPN.

– Jeg spiste ikke bra i mange år; Sjokolade, brus og mye annet. Det var det som fikk meg til å kaste opp under kamper, forteller Messi.

Løsningen på problemet var like enkel som den er sunn.

Lionel Messi kastet opp under en landskamp for Argentina i mars 2014. Nå har han fått buk med problemet. Foto: Uncredited

– Nå tar jeg bedre vare på meg selv. Jeg spiser fisk, kjøtt og salater. Alt er organisert og blir ordnet, forteller 30-åringen, som nylig markerte at han ble trebarnsfar ved å score to mål og sende Chelsea ut av Mesterligaen.

Dermed viste det seg at det var kostholdet, og ikke sykdom eller stress, som var årsaken til spy-problemene.

Superstjernen har nå også tatt konsekvensene av å være så kjent som han er.

– Jeg vet at når jeg snakker, er det mange som lytter. At det kan få konsekvenser. Jeg prøver alltid å tenke over det jeg sier for å unngå å skape kontroverser.

Trebarnsfaren går mot en ny stor sesong med Barcelona.

De er i kvartfinalen i Mesterligaen og leder serien med elleve poeng. Messi topper toppscorerlisten med 25 seriemål. Hans nemesis Cristiano Ronaldo følger med tre færre mål.