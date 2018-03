Luke Shaw har vært gjenstand for kraftig kritikk fra Manchester United-manager José Mourinho de to siste sesongene.

Se José Mourinho lange ut mot eget lag etter FA-cup-seieren mot Brighton.

En periode var den engelske venstrebacken helt ute i kulden, men i det siste har 22-åringen kjempet seg tilbake i United-troppen, og mot Brighton i FA-cupen lørdag var han med fra start.

– Jeg var ikke fornøyd med ham

Shaw ble imidlertid byttet ut i pausen på stillingen 0-0, og etter kampen sparte ikke Mourinho på kritikken.

– Jeg likte ikke denne kampen. Vi har fullstendig mangel på personlighet og vi hadde ikke lyst til dette. Vi spilte ikke sånn jeg sa vi skulle, sa en svært skuffet Mourinho til BT Sport.

Verst av alle gikk det nok en gang utover Luke Shaw. Kritikken er denne gang overraskende ettersom det bare er noen måneder siden Mourinho mente United ikke trengte å kjøpe ny venstreback, ettersom de hadde nettopp Luke Shaw.

Etter kampen mot Brighton var imidlertid Mourinho alt annet enn fornøyd med sin venstreback,

– De angrep i Lukes korridor hver gang, og det ble innlegg og farlige situasjoner ut av det. Jeg var ikke fornøyd med ham, sa portugiseren etter kampen om hvorfor han byttet ut Shaw.

Det er det siste i en rekke negative utspill fra Mourinho mot engelskmannen de siste to sesongene. Mourinho har hatt for vane å si til pressen akkurat hva han mener om den tidligere Southampton-spillerens prestasjoner.

Før forrige sesongs oppgjør mot Everton æreskjelte United-manageren Shaw, og etter kampen forklarte Mourinho at han hadde «fjernstyrt» ham.

– Han spilte på siden foran meg, og jeg tok alle avgjørelsene for ham. Jeg tenkte for ham, sa Mourinho den gang.

– Spillerne er sjokkerte

Den svært offentlige kritikken av Shaw har fått mange til å rynke på pannen.

Flere engelske medier, deriblant The Telegraph og Sky Sports, skriver at også flere United-spillere reagerer på behandlingen av lagkameraten. Telegraph skriver at lagkamerater er «sjokkerte over Mourinhos mobbing av Shaw», og en kilde nær Shaw sier dette til Sky Sports:

– Mourinhos behandling av Luke er skammelig. Hvis han har et problem med ham, bør han holde det innad i laget. Det er en form for trakassering som hvis det hadde skjedd i noen andre jobber, ville vært nok for avskjedigelse. Det er stygt, sier kilden ifølge Sky Sports.

– Luke er en sterk fyr og vil ikke la Mourinho ødelegge livet hans. Han vurderer fremtiden sin i sommer, og er fortsatt oppsatt på å være en del av Englands VM-tropp.

Mener det ødelegger markedsverdien

Telegraph skriver at flere av de eldre spillerne i garderoben vurderer å bringe deres synspunkt på bane for Mourinho, og de skal ifølge avisen ikke forstå kritikken av Shaws prestasjon mot Brighton.

Deres synspunkt skal også bli delt av flere i støtteapparatet. Kilder innad i klubben mener Mourinhos behandling av Shaw har gått for langt, og de er også redde for at den gjentatte kritiseringen vil gå utover 22-åringens markedsverdi ved et eventuelt salg.

Shaw kom til klubben fra Southampton i 2014 for mer enn 250 millioner kroner. Ungguttens kontrakt med Manchester United går ut neste sommer, og det synes mer og mer sannsynlig at den ettertraktede backen vil forlate klubben i nærmeste fremtid.

The Guardian skriver imidlertid at Shaw vurderer å bli værende ut kontrakstiden. Det vil gi ham mange klubbalternativer når den tid kommer, i tillegg til å sikre han en fet signeringsbonus, skriver den britiske storavisen.​