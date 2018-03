Matkontrollen ville undersøke om det var mulig å ruge frem kyllinger fra helt vanlige økologiske butikkegg. Redaksjonen gikk derfor til innkjøp av en rugemaskin og ni butikkegg fra ulike kjeder.

Så blodårer og bevegelse i egget

Eggene ble lagt i rugemaskinen hvor det var 37,5 grader og fuktig luft, og etter bare 10 dager kunne man se blodårer og en skygge inne i det ene egget fra Rema 1000. Det ble også oppdaget en skygge i ett av eggene fra Coop.

Spennende: Redaksjonen så bevegelser i det ene egget etter 20 dager. Foto: Matkontrollen.

Klekket på overtid

Det tar vanligvis 21 dager å ruge frem en kylling, og når klekkedagen nærmer seg skal man kunne se at eggene beveger seg.



I Matkontrollens rugemaskin var det helt stille i begge eggene da klekkedagen kom. Redaksjonen fryktet derfor at kyllingen(e) ikke ville klekke.



Men, på morgenen dag 22, klekket det frem et lite nøste fra Rema 1000-egget.

Det ble ikke kylling av egget fra Coop. Redaksjonen åpnet egget på dag 24 og oppdaget at egget hadde vært befruktet, men at utviklingen hadde stoppet tidlig i rugeprosessen.

TITTEI: Etter 22 dager klekket denne krabaten ut av Rema 1000-egget. Foto: Matkontrollen.

– Ikke alle egg i butikken er befruktet

– Vanligvis er ikke eggene i butikken befruktet, sier fra Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved NMBU.

Randi Oppermann Moe forklarer at egg man kjøper i butikken kan være befruktet, fordi det ofte er en hane i flokken blant høner. Foto: Matkontrollen.

Moe forklarer at befruktning likevel kan forekomme i økologisk drift, fordi det ofte er en hane i flokken blant høner. Men, det betyr ikke at man risikerer at frokostegget hjemme inneholder kylling.

– Eggene fra høner som bor i store eggproduksjoner går direkte fra verping til et egginnsamlingsbånd og videre til kjøling. Derfor blir det ingen kylling underveis, sier Moe.

Hun forklarer at eggene må gjennom en rugeprosess for at det befruktede egget skal videreutvikle seg til en kylling. Derfor vil ikke eggene man finner i butikkhylla bli til en kylling, selv om eggene er befruktet.

– Det vil heller ikke være noen forskjell på kvalitet eller smak på et egg som er befruktet, sier Moe.

Nytt hjem på besøksgård

Den lille Rema 1000-kyllingen har fått navnet Ole Robert, og er nå plasser på Losby Besøksgård som eies av Nitorgruppen.

Nye venner: Ole Robert skal etter hvert bo sammen med disse kyllingene på Losby besøksgård. Foto: Matkontrollen.

– Han ser frisk og fin ut, sier Ole Kristian Sauge, som jobber som arbeidsveileder på Losby besøksgård.

Sauge sier til Matkontrollen at lille Ole Robert skal introduseres til de andre kyllingene på gården når han blir litt større.

– Et lite mirakel

Mette Fossum, kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, gratulerer Matkontrollen med et nytt redaksjonsmedlem. Fossum sier at eggene gjennomlyses og kvalitetssikres før de ender i butikk, og at det derfor skal mye til for at et butikkegg er befruktet.

– Når engasjerte kunder som Solveig Barstad klarer å klekke en kylling ved bruk av rugekasse, så kan det ikke kalles for noe annet enn et lite mirakel, sier Fossum til Matkontrollen.

KJENDIS: Lille Ole Robert ble fort kjendis. Foto: Matkontrollen.

Anbefaler ikke andre å prøve det samme

Randi Oppermann Moe forklarer at hønsehold krever mye stell og omsorg, og man bør ha kunnskap om dette før man setter i gang med et eget rugeprosjekt.

– Fjørfehold er en veldig morsom hobby, men det som er viktig å tenke på før man setter i gang og skaffer seg høner er at man må snakke med folk som har greie på det og planlegger det godt, sier Moe.

Hun understreker at hønsehold krever mye kompetanse, noe som er viktig å ha for at dyrevelferden skal være ivaretatt.