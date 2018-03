Storhamar-Frisk Asker 3-4

NM-semifinalen mellom Storhamar og Frisk Asker endte med borteseier etter spilleforlengelse.

Anders Bastiansen ble den store helten bare drøye minuttet ut i spilleforlengelsen.

Se matchvinner-scoringen i videovinduet øverst.

– Nå er vi tilbake igjen. Vi må bare fortsette slik vi spilte i de to første periodene, sier matchvinneren til TV 2 etter kampslutt.

Frisk Asker reduserte dermed til 1-2 i kamper og sørget samtidig for at Storhamar røk på sitt første tap i NM-sluttspillet.

– En meget, meget viktig seier for å holde liv i drømmen om en ny finale for Frisk Asker. Kampen som Frisk måtte vinne, går de hen og vinner på overtid, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Spilte sin 900. kamp

Kampen var også helt spesiell for én Storhamar-spiller - av helt andre grunner.

Kampen mot Frisk Asker var nemlig Eirik Skadsdammens 900. kamp for Storhamar. 36-åringen debuterte for hedmarkingene allerede i 1999.

Skadsdammen, som jobber som tømrer når han ikke er på isen, ble også hyllet av TV 2s kommentator Marius Skjelbæk.

– Snekker, matchvinner, elgjeger. I kveld runder Eirik Skadsdammen 900 kamper for Storhamar. Når andre restituerer og kommer seg til hektene, bygger nummer åtte hus i minusgrader. Tvers gjennom maskin. Gratulerer med dagen! skriver Skjelbæk på .

TV 2s Erik Follestad fulgte opp:

– Ikke mindre enn fantastisk, skrev TV 2s ekspert som fulgte kampen fra kommentatorplass.

Før kampen ble klubblegenden feiret med blomster og gavekort på safari i Afrika av klubben, men det ble ikke det jubileet som Skadsdammen hadde håpet på.

Frisk Asker imponerte

Det var den tredje semifinalen mellom de to lagene, og det var gjestene Frisk som hadde kniven på strupen før mandagens kamp etter å ha tapt de to foregående oppgjørene.

De gikk også friskt ut og tok ledelsen i den første perioden ved Cato Cocozza.

Steffen Thoresen utlignet imidlertid for vertene bare fem minutter senere.

Gjestene fikk derimot en kjempestart på andre periode da Garry Nunn ekspederte et straffe sikkert i mål like etter hvilen. Dermed var Frisk i ledelsen for andre gang i kampen.

Og de ga seg ikke med det.

Noen minutter senere økte gjestene fra Asker ledelsen. Storhamars Josh Nicholls brant en kjempesjanse og Frisks Petter Kristiansen kontret kompromissløst inn 3-1 for gjestene.

– Det er en helt fortjent ledelse. Storhamar er sjokket nå! sa TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Storhamar slo tilbake

Stillingen holdt seg til tidlig i tredje periode. Da smalt det fra vertenes kanadiske spiller Christian Larriveé. 2-3 og dermed var Storhamar tilbake i kampen.

Med syv minutter igjen av kampen, kom utligningen. Josh Nicholls styrte vakkert inn et skudd fra Kodie Curran. Storhamar var ubeseiret i NM-sluttspillet før mandagens semifinale, og hadde ikke tenkt å la den statistikken ryke uten kamp.

– Nå har Storhamar fått blod på tann, sa Espen Ween i kommentatorboden.

Bastiansen avgjorde

Storhamar presset på for vinnermålet, men Frisk forsvarte seg heroisk. Dermed ble det overtid og «sudden death».

– Dette var mye bedre, vi bare fortsette slik, sa Storhamars Christian Larriveé til TV 2 før spilleforlengelsen.

Men Anders Bastiansen ville det annerledes. Med sin overtidsscoring sørget han for at det igjen er vidåpent i semifinalene mellom Storhamar og Frisk Asker.

Neste kamp spilles i Askerhallen førstkommende onsdag.

I den andre semifinalen leder Lillehammer 2-0 i kamper mot Sparta Sarpsborg. Den tredje kamper i det oppgjøret spilles tirsdag.

Du kan se alle sluttspillkampene på TV 2 Sumo.