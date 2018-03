Regjeringen satt mandag samlet i statsministerboligen og drøftet den alvorlige situasjonen landet er oppe i. Alle opposisjonspartiene har ytret manglende tillit til justisminister Sylvi Listhaug, og i dag skal Stortinget møtes for å avgjøre regjeringens skjebne.

Det er så langt ingen signaler på som tyder på at Solberg eller FrP vil ofre Listhaug for å stabilisere regjeringsstiuasjonen, slik KrF ba om etter sitt ekstraordinære landsmøte mandag.

Dette kan redde regjeringen

Per nå står Norge ovenfor følgende scenarioer:

Sylvi Listhaug kan velge å gå av som statsråd.

Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande kan bli enige om at Listhaug får en annen statsrådpost, eller ikke kan være statsråd. Det fordrer at Frp står samlet bak en eventuell fjerning av Listhaug som statsråd, noe som er lite trolig, ifølge TV 2s kilder.

Kristelig Folkeparti (KrF) bøyer av for presset og stemmer mot mistillit under voteringen.

Disse tre scenarioene vil kunne løse regjeringskrisen, og Erna Solberg vil kunne fortsette å lede samarbeidsregjeringen.

Signaliserer kabinettspørsmål

Erna Solberg har imidlertid signalisert at hun og hele regjeringen stille seg bak justisministeren og søke avskjed dersom Stortinget vedtar mistillit mot Listhaug tirsdag.

Skulle regjeringen gå av starter et nytt politisk drama, vi kan se for oss følgende løsninger når Solberg skal gi Kongen råd om hvem han skal ta kontakt med for å danne en ny regjering.

Solberg kan peke på Jonas Gahr Støre og si at Arbeiderpartiet (AP) må danne regjering.

Hvis så skjer, kan vi få en ren AP-regjering

En regjering bestående av AP, Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV) er også mulig.

Erna Solberg som leder av det største borgerlige partiet kan få støtte fra de andre borgerlige partiene og danne en ren Høyre-regjering. En slik regjering vil trenge støtte både av KrF, Venstre og Frp for å få gjennom saker i Stortinget.

Erna Solberg kan søke sammen med Venstre og KrF. Dette fordrer en støtte fra FrP, men ifølge NRK har flere sentrale personer i Frp uttalt at de heller støtter en ren Høyre-regjering, enn en regjering hvor KrF inngår.

Uansett utfall mener mange at vi får en svekket regjering og statsminister etter denne krisen.